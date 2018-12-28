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MTF_MCP_ATR - индикатор для MetaTrader 5
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair ATR
отображает в отдельном окне в виде таблицы значений величины ATR свечей выбранных символов и таймфреймов. Цвет данных варьируется в зависимости от того, больше, меньше или равно значение ATR текущей свечи значению ATR прошлой свечи.
Имеет тридцать один настраиваемый параметр:
- ATR period - период расчёта ATR
- Symbols list (Comma Separated Pairs) - список рассчитываемых символов (запятая служит разделителем)
Списки используемых таймфреймов от M1 до MN1:
- Use 1 minute timeframe - использовать минутный таймфрейм (Yes/No)
- Use 2 minute timeframe - использовать двухминутный таймфрейм (Yes/No)
... ... ...
- Use 1 Week timeframe - использовать недельный таймфрейм (Yes/No)
- Use 1 Month timeframe - использовать месячный таймфрейм (Yes/No)
Параметры настройки внешнего вида панели:
- Panel X-coordinate - начальная X-координата панели
- Panel Y-coordinate - начальная Y-координата панели
- Panel: Background color - цвет фона панели
- Panel: Border color - цвет рамки панели
- Panel: Texts color - цвет текстов панели
- Panel: Growing ATR color (The current ATR is more than the previous ATR) - цвет для ситуации "ATR текущей свечи больше ATR прошлой свечи"
- Panel: Falling ATR color (The current ATR is less than the previous ATR) - цвет для ситуации "ATR текущей свечи меньше ATR прошлой свечи"
- Panel: Background opacity - непрозрачность панели (0 - полностью прозрачна, 255 - полностью непрозрачна)
Следует
понимать, что при первом запуске панели, если выбрано использование
множества инструментов и таймфреймов, требуется время на загрузку
требуемых данных по всем используемым символам и таймфреймам.
Для удобства использования панель можно перемещать по графику мышкой.
Информационная панель MTF_MCP_WPRMTF_MCP_CCI_Dashboard
Информационная панель MTF_MCP_CCI_Dashboard
Информационная панель MTF_CCI_MAMTF_MCP_Price_MA_Difference
Информационная панель MTF_MCP_Price_MA_Difference