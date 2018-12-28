Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair ATR отображает в отдельном окне в виде таблицы значений величины ATR свечей выбранных символов и таймфреймов. Цвет данных варьируется в зависимости от того, больше, меньше или равно значение ATR текущей свечи значению ATR прошлой свечи.



Имеет тридцать один настраиваемый параметр:

ATR period - период расчёта ATR



- период расчёта ATR Symbols list (Comma Separated Pairs) - список рассчитываемых символов (запятая служит разделителем)



Списки используемых таймфреймов от M1 до MN1:



- список рассчитываемых символов (запятая служит разделителем) Списки используемых таймфреймов от M1 до MN1: Use 1 minute timeframe - использовать минутный таймфрейм (Yes/No)

- использовать минутный таймфрейм (Yes/No) Use 2 minute timeframe - использовать двухминутный таймфрейм (Yes/No)

... ... ...



- использовать двухминутный таймфрейм (Yes/No) ... ... ... Use 1 Week timeframe - использовать недельный таймфрейм (Yes/No)

- использовать недельный таймфрейм (Yes/No) Use 1 Month timeframe - использовать месячный таймфрейм (Yes/No)



Параметры настройки внешнего вида панели:



- использовать месячный таймфрейм (Yes/No) Параметры настройки внешнего вида панели: Panel X-coordinate - начальная X-координата панели

- начальная X-координата панели Panel Y-coordinate - начальная Y-координата панели

- начальная Y-координата панели Panel: Background color - цвет фона панели

- цвет фона панели Panel: Border color - цвет рамки панели

- цвет рамки панели Panel: Texts color - цвет текстов панели

- цвет текстов панели Panel: Growing ATR color (The current ATR is more than the previous ATR) - цвет для ситуации "ATR текущей свечи больше ATR прошлой свечи"

- цвет для ситуации "ATR текущей свечи больше ATR прошлой свечи" Panel: Falling ATR color (The current ATR is less than the previous ATR) - цвет для ситуации "ATR текущей свечи меньше ATR прошлой свечи"

- цвет для ситуации "ATR текущей свечи меньше ATR прошлой свечи" Panel: Background opacity - непрозрачность панели (0 - полностью прозрачна, 255 - полностью непрозрачна)

Следует понимать, что при первом запуске панели, если выбрано использование множества инструментов и таймфреймов, требуется время на загрузку требуемых данных по всем используемым символам и таймфреймам.

Для удобства использования панель можно перемещать по графику мышкой.







