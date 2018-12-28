Если линия МА имеет восходящее направление, то цвет стрелки MA зелёный, если нисходящее - красный. Если цена Close выше линии MA, то рисуется стрелка вверх, если ниже - рисуется стрелка вниз.

Если линия CCI имеет восходящее направление, то цвет стрелки CCI зелёный, если нисходящее - красный.

Если уровни покупки и продажи имеют одинаковое значение, например 0, то

если CCI выше уровня покупки/продажи, то рисуется стрелка вверх, если ниже - рисуется стрелка вниз.

Если уровни покупки и продажи имеют разные значения, то

если CCI выше уровня покупки и ниже нуля, то рисуется стрелка вверх, если ниже уровня продажи и выше нуля - рисуется стрелка вниз.

В любых иных случаях рисуется кружок, цвет которого определяется направлением линии CCI

