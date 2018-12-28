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MTF_CCI_MA - индикатор для MetaTrader 5
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Информационная панель Multitimeframe CCI and MA отображает в виде цветных стрелок состояния скользящей средней и индикатора CCI выбранных таймфреймов.
Имеет тридцать семь настраиваемых параметра:
- MA period - период расчёта МА
- MA method - метод расчёта МА
- MA applied price - цена расчёта МА
- CCI period - период расчёта CCI
- CCI Buy level - уровень покупки CCI (0 и ниже)
- CCI Sell level - уровень продажи CCI (0 и выше)
Списки используемых таймфреймов от M1 до MN1:
- Use 1 minute timeframe - использовать минутный таймфрейм (Yes/No)
- Use 2 minute timeframe - использовать двухминутный таймфрейм (Yes/No)
... ... ...
- Use 1 Week timeframe - использовать недельный таймфрейм (Yes/No)
- Use 1 Month timeframe - использовать месячный таймфрейм (Yes/No)
Параметры настройки внешнего вида панели:
- Panel X-coordinate - начальная X-координата панели
- Panel Y-coordinate - начальная Y-координата панели
- Panel: Background color - цвет фона панели
- Panel: Border color - цвет рамки панели
- Panel: Header color - цвет поля заголовка
- Panel: Caption color - цвет текста заголовка
- Panel: Texts color - цвет текстов панели
- Panel: Slope up color - цвет для восходящего направления MA и CCI
- Panel: Slope down color - цвет для нисходящего направления MA и CCI
- Panel: Background opacity - непрозрачность панели (0 - полностью прозрачна, 255 - полностью непрозрачна)
Если линия МА имеет восходящее направление, то цвет стрелки MA зелёный, если нисходящее - красный.
Если цена Close выше линии MA, то рисуется стрелка вверх, если ниже - рисуется стрелка вниз.
Если линия CCI имеет восходящее направление, то цвет стрелки CCI зелёный, если нисходящее - красный.
Если уровни покупки и продажи имеют одинаковое значение, например 0, то
если CCI выше уровня покупки/продажи, то рисуется стрелка вверх, если ниже - рисуется стрелка вниз.
Если уровни покупки и продажи имеют разные значения, то
если CCI выше уровня покупки и ниже нуля, то рисуется стрелка вверх, если ниже уровня продажи и выше нуля - рисуется стрелка вниз.
В любых иных случаях рисуется кружок, цвет которого определяется направлением линии CCI
Следует понимать, что при первом запуске панели, если выбрано использование множества инструментов и таймфреймов, требуется время на загрузку требуемых данных по всем используемым символам и таймфреймам.
Для удобства использования панель можно перемещать по графику мышкой.
Информационная панель MTF_MCP_ATRMTF_MCP_WPR
Информационная панель MTF_MCP_WPR
Информационная панель MTF_MCP_Price_MA_DifferenceMTF_MCP_Volume_List
Информационная панель MTF_MCP_Volume_List