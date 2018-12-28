Индикатор отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора XKPrmSt с десяти различных таймфреймов.

Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Цвета линий и цветных значков однозначно определяются цветом свечек исходного индикатора. Цветные значки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame0= PERIOD_H1 ; input uint Lable0= 159 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1= PERIOD_H2 ; input uint Lable1= 110 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2= PERIOD_H3 ; input uint Lable2= 172 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3= PERIOD_H4 ; input uint Lable3= 175 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4= PERIOD_H6 ; input uint Lable4= 175 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5= PERIOD_H8 ; input uint Lable5= 175 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6= PERIOD_H12 ; input uint Lable6= 175 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7= PERIOD_D1 ; input uint Lable7= 175 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8= PERIOD_W1 ; input uint Lable8= 175 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9= PERIOD_MN1 ; input uint Lable9= 175 ; input uint Per1= 14 ; input Smooth_Method MA_Method2=MODE_T3; input int Per2= 7 ; input int Phase2= 15 ; input Smooth_Method MA_Method3=MODE_JJMA; input int Per3= 3 ; input int Phase3= 15 ; input uint Per4= 5 ;

Для замены значков для входных параметров значков следует использовать таблицу Символы шрифта Wingdings.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XKPrmSt.ex5.







Рис.1. Индикатор MultiXKPrmSt_Trend_x10