Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MultiXKPrmSt_Trend_x10 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1890
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора XKPrmSt с десяти различных таймфреймов.
Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Цвета линий и цветных значков однозначно определяются цветом свечек исходного индикатора. Цветные значки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame0=PERIOD_H1; //период графика 1 input uint Lable0=159; //значёк индикатора 1 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H2; //период графика 2 input uint Lable1=110; //значёк индикатора 2 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H3; //период графика 3 input uint Lable2=172; //значёк индикатора 3 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_H4; //период графика 4 input uint Lable3=175; //значёк индикатора 4 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4=PERIOD_H6; //период графика 5 input uint Lable4=175; //значёк индикатора 5 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5=PERIOD_H8; //период графика 6 input uint Lable5=175; //значёк индикатора 6 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6=PERIOD_H12; //период графика 7 input uint Lable6=175; //значёк индикатора 7 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7=PERIOD_D1; //период графика 8 input uint Lable7=175; //значёк индикатора 8 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8=PERIOD_W1; //период графика 9 input uint Lable8=175; //значёк индикатора 9 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9=PERIOD_MN1; //период графика 10 input uint Lable9=175; //значёк индикатора 10 //---- Параметры XKPrmSt input uint Per1=14; //период поиска экстремальных экстремумов input Smooth_Method MA_Method2=MODE_T3; //метод усреднения второго сглаживания input int Per2=7; //глубина второго сглаживания input int Phase2=15; //параметр второго сглаживания, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input Smooth_Method MA_Method3=MODE_JJMA; //метод усреднения третьего сглаживания input int Per3=3; //глубина третьего сглаживания input int Phase3=15; //параметр третьего сглаживания, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input uint Per4=5; //период поиска экстремумов
Для замены значков для входных параметров значков следует использовать таблицу Символы шрифта Wingdings.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XKPrmSt.ex5.
Рис.1. Индикатор MultiXKPrmSt_Trend_x10
Отображение последних закрытых значений индикатора PChannel3 цветными прямоугольниками с фоновым заполнениемVolatile action
Торговая идея на двух таймфреймах и индикаторах iATR (Average True Range, ATR) и iAlligator (Alligator )
Индикатор XKPrmSt_Trend_x10 отображает направления сигналов индикатора XKPrmSt с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара.CMx_Oscillator
Индикатор CMx_Oscillator