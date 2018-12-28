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Индикаторы

MultiXKPrmSt_Trend_x10 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
1890
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
XKPrmSt.mq5 (21.47 KB) просмотр
MultiXKPrmSt_Trend_x10.mq5 (53.77 KB) просмотр
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Индикатор  отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора XKPrmSt с десяти различных таймфреймов.

Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Цвета линий и цветных значков однозначно определяются цветом свечек исходного индикатора. Цветные значки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame0=PERIOD_H1;           //период графика 1
input uint  Lable0=159;                               //значёк индикатора 1
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H2;           //период графика 2
input uint  Lable1=110;                               //значёк индикатора 2
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H3;           //период графика 3
input uint  Lable2=172;                               //значёк индикатора 3
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_H4;           //период графика 4
input uint  Lable3=175;                               //значёк индикатора 4
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4=PERIOD_H6;           //период графика 5
input uint  Lable4=175;                               //значёк индикатора 5
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5=PERIOD_H8;           //период графика 6
input uint  Lable5=175;                               //значёк индикатора 6
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6=PERIOD_H12;          //период графика 7
input uint  Lable6=175;                               //значёк индикатора 7
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7=PERIOD_D1;           //период графика 8
input uint  Lable7=175;                               //значёк индикатора 8
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8=PERIOD_W1;           //период графика 9
input uint  Lable8=175;                               //значёк индикатора 9
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9=PERIOD_MN1;          //период графика 10
input uint  Lable9=175;                               //значёк индикатора 10
//---- Параметры XKPrmSt
input uint  Per1=14;                                  //период поиска экстремальных экстремумов
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_T3;               //метод усреднения второго сглаживания 
input int Per2=7; //глубина второго сглаживания 
input int Phase2=15;                                  //параметр второго сглаживания,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input Smooth_Method MA_Method3=MODE_JJMA;             //метод усреднения третьего сглаживания 
input int Per3=3;                                     //глубина  третьего сглаживания                    
input int Phase3=15;                                  //параметр третьего сглаживания,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input uint  Per4=5;                                   //период поиска экстремумов

Для замены  значков для входных параметров значков следует использовать таблицу Символы шрифта Wingdings.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XKPrmSt.ex5.

Рис.1. Индикатор MultiXKPrmSt_Trend_x10

Рис.1. Индикатор MultiXKPrmSt_Trend_x10

PChannel3_Box PChannel3_Box

Отображение последних закрытых значений индикатора PChannel3 цветными прямоугольниками с фоновым заполнением

Volatile action Volatile action

Торговая идея на двух таймфреймах и индикаторах iATR (Average True Range, ATR) и iAlligator (Alligator )

XKPrmSt_Trend_x10 XKPrmSt_Trend_x10

Индикатор XKPrmSt_Trend_x10 отображает направления сигналов индикатора XKPrmSt с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара.

CMx_Oscillator CMx_Oscillator

Индикатор CMx_Oscillator