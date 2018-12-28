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MTF_MCP_Price_MA_Difference - индикатор для MetaTrader 5
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Price/MA difference отображает в виде таблицы значений разницу между ценой и скользящей средней выбранных символов и таймфреймов.
Имеет тридцать три настраиваемых параметра:
- MA period - период расчёта МА
- MA method - метод расчёта МА
- MA applied price - цена расчёта МА
- Symbols list (Comma Separated Pairs) - список рассчитываемых символов (запятая служит разделителем)
Списки используемых таймфреймов от M1 до MN1:
- Use 1 minute timeframe - использовать минутный таймфрейм (Yes/No)
- Use 2 minute timeframe - использовать двухминутный таймфрейм (Yes/No)
... ... ...
- Use 1 Week timeframe - использовать недельный таймфрейм (Yes/No)
- Use 1 Month timeframe - использовать месячный таймфрейм (Yes/No)
Параметры настройки внешнего вида панели:
- Panel X-coordinate - начальная X-координата панели
- Panel Y-coordinate - начальная Y-координата панели
- Panel: Background color - цвет фона панели
- Panel: Border color - цвет рамки панели
- Panel: Texts color - цвет текстов панели
- Panel: Price close above MA color - цвет для ситуации "цена Close текущей свечи выше значения МА"
- Panel: Price close below MA color - цвет для ситуации "цена Close текущей свечи ниже значения МА"
- Panel: Background opacity - непрозрачность панели (0 - полностью прозрачна, 255 - полностью непрозрачна)
Следует понимать, что при первом запуске панели, если выбрано использование множества инструментов и таймфреймов, требуется время на загрузку требуемых данных по всем используемым символам и таймфреймам.
Для удобства использования панель можно перемещать по графику мышкой.
MTF_CCI_MA
Информационная панель MTF_CCI_MAMTF_MCP_ATR
Информационная панель MTF_MCP_ATR
MTF_MCP_Volume_List
Информационная панель MTF_MCP_Volume_ListMA_Dashboard
Информационная панель MA_Dashboard