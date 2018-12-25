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Индикаторы

XKPrmSt_v2 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
1998
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

LeMan

Стохастик Синтии Кейс с индикацией захода в зоны перекупленности и перепроданности.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

 Рис.1 индикатор XKPrmSt_v2

Рис.1 индикатор XKPrmSt_v2

ATR_Channels_RSI_ZZ_Arr ATR_Channels_RSI_ZZ_Arr

Индикатор ATR_Channels_RSI_ZZ с отрисовкой точек перегиба зигзага фрактальными значками

ATR_Channels_RSI_ZZ ATR_Channels_RSI_ZZ

Индикатор ATR_Channels_RSI с добавлением зигзага на RSI свечки.

XKPrmSt_v2_HTF XKPrmSt_v2_HTF

Индикатор XKPrmSt_v2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

RoundPriceAlertOnChart RoundPriceAlertOnChart

Индикатор RoundPriceAlertOnChart подаёт сигналы, фиксируя «круглые уровни» цены на всем историческом диапазоне ценовых значений выбранной валютной пары.