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XKPrmSt_v2 - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
LeMan
Стохастик Синтии Кейс с индикацией захода в зоны перекупленности и перепроданности.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 индикатор XKPrmSt_v2
Индикатор ATR_Channels_RSI_ZZ с отрисовкой точек перегиба зигзага фрактальными значкамиATR_Channels_RSI_ZZ
Индикатор ATR_Channels_RSI с добавлением зигзага на RSI свечки.
Индикатор XKPrmSt_v2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахRoundPriceAlertOnChart
Индикатор RoundPriceAlertOnChart подаёт сигналы, фиксируя «круглые уровни» цены на всем историческом диапазоне ценовых значений выбранной валютной пары.