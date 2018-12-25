Реальный автор:

LeMan

Стохастик Синтии Кейс с индикацией захода в зоны перекупленности и перепроданности.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".





Рис.1 индикатор XKPrmSt_v2