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RoundPriceAlertOnChart - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор RoundPriceAlertOnChart подаёт сигналы, фиксируя «круглые уровни» цены на всем историческом диапазоне ценовых значений выбранной валютной пары.
Индикатор может подавать следующие варианты сигналов:
- Звуковой сигнал;
- Алерт;
- Push-уведомление на смартфон;
- Сообщение на электронный почтовый ящик.
Для управления сигналами в распоряжении трейдера имеются следующие входные параметры индикатора:
//+------------------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+------------------------------------------------+ input bool On_Push = false; //разрешение на передачу push-сообщений input bool On_Email = false; //разрешение на отправку почты input bool On_Alert = true; //разрешение на подачу алерта input bool On_Play_Sound = false; //разрешение на подачу звукового сигнала input string NameFileSound = "expert.wav"; //имя для файла звукового сигнала input string CommentSirName="RoundPriceAlertOnChart"; //первая часть алерт-коммента и названия графических объектов input uint RoundDigits=3; //количество нулей в разрядах для округления input uint SignalPause=5; //интервал в минутах между сигналами input color up_level_color=clrMediumSeaGreen; //Цвет верхнего круглого уровня input ENUM_LINE_STYLE up_level_style=STYLE_DASH; //Стиль верхнего круглого уровня input ENUM_WIDTH up_level_width=w_1; //Толщина верхнего круглого уровня input color dn_level_color=clrMagenta; //Цвет нижнего круглого уровня input ENUM_LINE_STYLE dn_level_style=STYLE_DASH; //Стиль нижнего круглого уровня input ENUM_WIDTH dn_level_width=w_1; //Толщина нижнего круглого уровня
Дополнительно индикатор отображает два самых ближайших к цене круглых уровня. При желании, вполне допустимо использование этого индикатора и в MetaTrader4, для чего вполне достаточно изменить расширение файла индикатора на mq4 и откомпилировать его в соответствующем редакторе.
Рис.1. Индикатор RoundPriceAlertOnChart
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