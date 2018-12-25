Индикатор RoundPriceAlertOnChart подаёт сигналы, фиксируя «круглые уровни» цены на всем историческом диапазоне ценовых значений выбранной валютной пары.

Индикатор может подавать следующие варианты сигналов:

Звуковой сигнал;

Алерт;

Push-уведомление на смартфон;

Сообщение на электронный почтовый ящик.

Для управления сигналами в распоряжении трейдера имеются следующие входные параметры индикатора:

input bool On_Push = false ; input bool On_Email = false ; input bool On_Alert = true ; input bool On_Play_Sound = false ; input string NameFileSound = "expert.wav" ; input string CommentSirName= "RoundPriceAlertOnChart" ; input uint RoundDigits= 3 ; input uint SignalPause= 5 ; input color up_level_color= clrMediumSeaGreen ; input ENUM_LINE_STYLE up_level_style= STYLE_DASH ; input ENUM_WIDTH up_level_width=w_1; input color dn_level_color= clrMagenta ; input ENUM_LINE_STYLE dn_level_style= STYLE_DASH ; input ENUM_WIDTH dn_level_width=w_1;

Дополнительно индикатор отображает два самых ближайших к цене круглых уровня. При желании, вполне допустимо использование этого индикатора и в MetaTrader4, для чего вполне достаточно изменить расширение файла индикатора на mq4 и откомпилировать его в соответствующем редакторе.









Рис.1. Индикатор RoundPriceAlertOnChart

