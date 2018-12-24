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ATR_Channels_RSI_ZZ_Arr - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ATR_Channels_RSI_ZZ с отрисовкой точек перегиба зигзага фрактальными значками. Для замены значков зигзага для входных параметров значков следует использовать таблицу Символы шрифта Wingdings.
//+--------------------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+--------------------------------------------------+ input uint RSIPeriod=14; //период индикатора input uint ATRPeriod=18; input double Mult_Factor1=10000; input double Mult_Factor2=20000; input double Mult_Factor3=30000; //---- input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; //метод усреднения input uint XLength=100; //глубина сглаживания input int XPhase=15; //параметр усреднения, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED_; //ценовая константа от RSI свечки input int Shift=0; //сдвиг индикатора по горизонтали в барах //---- входные параметры зигзага input uint ExtDepth=3; input uint ExtDeviation=3; input uint ExtBackstep=3; input uint UpLable=217; //значёк верхнего фрактала input uint DnLable=218; //значёк нижнего фрактала
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор ATR_Channels_RSI_ZZ_Arr
Индикатор ATR_Channels_RSI с добавлением зигзага на RSI свечки.SupremAutoFibo_Grand_Full_Arr
Индикатор SupremAutoFibo_Grand_Full с отображением уровней значками
Стохастик Синтии Кейс с индикацией захода в зоны перекупленности и перепроданностиXKPrmSt_v2_HTF
Индикатор XKPrmSt_v2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах