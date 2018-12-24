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Индикаторы

ATR_Channels_RSI_ZZ_Arr - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
1916
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор ATR_Channels_RSI_ZZ с отрисовкой точек перегиба зигзага фрактальными значками. Для замены значков зигзага для входных параметров значков следует использовать таблицу Символы шрифта Wingdings.

//+--------------------------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА                    |
//+--------------------------------------------------+
input uint   RSIPeriod=14;                   //период индикатора
input uint   ATRPeriod=18;
input double Mult_Factor1=10000;
input double Mult_Factor2=20000;
input double Mult_Factor3=30000;
//----
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_;    //метод усреднения
input uint XLength=100;                      //глубина  сглаживания                    
input int XPhase=15;                         //параметр усреднения,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED_;    //ценовая константа от RSI свечки
input int Shift=0;                           //сдвиг индикатора по горизонтали в барах
//---- входные параметры зигзага
input uint ExtDepth=3;
input uint ExtDeviation=3;
input uint ExtBackstep=3;
input uint  UpLable=217;                     //значёк верхнего фрактала
input uint  DnLable=218;                     //значёк нижнего фрактала

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".


Рис.1. Индикатор ATR_Channels_RSI_ZZ_Arr

Рис.1. Индикатор ATR_Channels_RSI_ZZ_Arr

ATR_Channels_RSI_ZZ ATR_Channels_RSI_ZZ

Индикатор ATR_Channels_RSI с добавлением зигзага на RSI свечки.

SupremAutoFibo_Grand_Full_Arr SupremAutoFibo_Grand_Full_Arr

Индикатор SupremAutoFibo_Grand_Full с отображением уровней значками

XKPrmSt_v2 XKPrmSt_v2

Стохастик Синтии Кейс с индикацией захода в зоны перекупленности и перепроданности

XKPrmSt_v2_HTF XKPrmSt_v2_HTF

Индикатор XKPrmSt_v2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах