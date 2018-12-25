Стохастик Синтии Кейс с индикацией захода в зоны перекупленности и перепроданности

Индикатор RoundPriceAlertOnChart подаёт сигналы, фиксируя «круглые уровни» цены на всем историческом диапазоне ценовых значений выбранной валютной пары.

Две одинаковые торговые системы, построенные на изменении цвета индикатора XKPrmSt, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте