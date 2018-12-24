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Индикаторы

SupremAutoFibo_Grand_Full - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
1588
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор SupremAutoFibo_Grand с расчётом Фибо-уровней на всех барах.


Рис.1. Индикатор SupremAutoFibo_Grand_Full

Рис.1. Индикатор SupremAutoFibo_Grand_Full

CCI Uri CCI Uri

Торговая система по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и OHLC

MultiAnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_x10 MultiAnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_x10

Индикатор MultiAnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора AnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_r с десяти различных таймфреймов с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт на всём графике и на текущем баре.

SupremAutoFibo_Grand_Full_Arr SupremAutoFibo_Grand_Full_Arr

Индикатор SupremAutoFibo_Grand_Full с отображением уровней значками

ATR_Channels_RSI_ZZ ATR_Channels_RSI_ZZ

Индикатор ATR_Channels_RSI с добавлением зигзага на RSI свечки.