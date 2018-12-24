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SupremAutoFibo_Grand_Full - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор SupremAutoFibo_Grand с расчётом Фибо-уровней на всех барах.
Рис.1. Индикатор SupremAutoFibo_Grand_Full
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