CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MultiAnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_x10 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
1727
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор MultiAnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора AnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_r с десяти различных таймфреймов с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт на всём графике и на текущем баре.

В блоке входных параметров индикатора добавлены новые переменные для оптимизации расчётов:

input ENUM_RECOUNT_MODE RecountMode=FULL_RECOUNT;    // Способ ограничения расчётов индикатора
input uint CountBars=500;                            // количество баров для расчёта индикатора
input uint ReCountTime=60;                           // время в секундах между расчётами индикатора

Возможны три варианта ограничений расчёта:

  1. Только ограничение числа баров, на которых происходит расчёт индикатора;
  2. Только ограничение во времени количества пересчётов значения индикатора на текущем баре;
  3. Оба ограничения одновременно.

Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Растущее движение осциллятора окрашивает линии в голубой цвет, падающее движение — в розовый. Цветные звёзды на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора AnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_r.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".


Рис.1. Индикатор MultiAnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_x10

Рис.1. Индикатор MultiAnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_x10

Pivot Stop Pivot Stop

Торговая система по уровням поддержки и сопротивления

AnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_r_HTF AnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_r_HTF

Индикатор AnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_r с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт на всём графике и на текущем баре

CCI Uri CCI Uri

Торговая система по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и OHLC

SupremAutoFibo_Grand_Full SupremAutoFibo_Grand_Full

Индикатор SupremAutoFibo_Grand с расчётом Фибо-уровней на всех барах