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MultiAnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_x10 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор MultiAnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора AnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_r с десяти различных таймфреймов с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт на всём графике и на текущем баре.
В блоке входных параметров индикатора добавлены новые переменные для оптимизации расчётов:
input ENUM_RECOUNT_MODE RecountMode=FULL_RECOUNT; // Способ ограничения расчётов индикатора input uint CountBars=500; // количество баров для расчёта индикатора input uint ReCountTime=60; // время в секундах между расчётами индикатора
Возможны три варианта ограничений расчёта:
- Только ограничение числа баров, на которых происходит расчёт индикатора;
- Только ограничение во времени количества пересчётов значения индикатора на текущем баре;
- Оба ограничения одновременно.
Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Растущее движение осциллятора окрашивает линии в голубой цвет, падающее движение — в розовый. Цветные звёзды на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора AnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_r.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор MultiAnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_x10
Торговая система по уровням поддержки и сопротивленияAnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_r_HTF
Индикатор AnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_r с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт на всём графике и на текущем баре
Торговая система по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и OHLCSupremAutoFibo_Grand_Full
Индикатор SupremAutoFibo_Grand с расчётом Фибо-уровней на всех барах