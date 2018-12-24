Индикатор MultiAnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора AnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_r с десяти различных таймфреймов с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт на всём графике и на текущем баре.

В блоке входных параметров индикатора добавлены новые переменные для оптимизации расчётов:

input ENUM_RECOUNT_MODE RecountMode=FULL_RECOUNT; input uint CountBars= 500 ; input uint ReCountTime= 60 ;

Возможны три варианта ограничений расчёта:

Только ограничение числа баров, на которых происходит расчёт индикатора; Только ограничение во времени количества пересчётов значения индикатора на текущем баре; Оба ограничения одновременно.



Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Растущее движение осциллятора окрашивает линии в голубой цвет, падающее движение — в розовый. Цветные звёзды на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора AnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_r.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".











Рис.1. Индикатор MultiAnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_x10