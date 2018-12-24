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CCI Uri - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Uri
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник торгует на основании значений индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и OHLC. Значения берутся для баров #3, #2 и #1.
Блок торговых сигналов (участвует параметр - CCI: level)
//--- if(rates[3].high<rates[2].high && rates[2].high>rates[1].high) if(cci[3]<cci[2] && cci[2]>cci[1]) if(cci[3]>Inp_CCI_Level && cci[2]>Inp_CCI_Level && cci[1]>Inp_CCI_Level) { if(!InpReverse) m_need_open_sell=true; else m_need_open_buy=true; } //--- if(rates[3].low>rates[2].low && rates[2].low<rates[1].low) if(cci[3]<cci[2] && cci[2]>cci[1]) if(cci[3]<-Inp_CCI_Level && cci[2]<-Inp_CCI_Level && cci[1]<-Inp_CCI_Level) { if(!InpReverse) m_need_open_buy=true; else m_need_open_sell=true; } //---
Запуск на EURUSD, H1:
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Дополнительные возможности
- Only one positions - советник не может открывать более одной позиции
- Reverse - переворот торговых сигналов
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Индикатор MultiAnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора AnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_r с десяти различных таймфреймов с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт на всём графике и на текущем баре.Pivot Stop
Торговая система по уровням поддержки и сопротивления
Индикатор SupremAutoFibo_Grand с расчётом Фибо-уровней на всех барахSupremAutoFibo_Grand_Full_Arr
Индикатор SupremAutoFibo_Grand_Full с отображением уровней значками