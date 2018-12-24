Автор идеи - Uri

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник торгует на основании значений индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и OHLC. Значения берутся для баров #3, #2 и #1.

Блок торговых сигналов (участвует параметр - CCI: level)

if (rates[ 3 ].high<rates[ 2 ].high && rates[ 2 ].high>rates[ 1 ].high) if (cci[ 3 ]<cci[ 2 ] && cci[ 2 ]>cci[ 1 ]) if (cci[ 3 ]>Inp_CCI_Level && cci[ 2 ]>Inp_CCI_Level && cci[ 1 ]>Inp_CCI_Level) { if (!InpReverse) m_need_open_sell= true ; else m_need_open_buy= true ; } if (rates[ 3 ].low>rates[ 2 ].low && rates[ 2 ].low<rates[ 1 ].low) if (cci[ 3 ]<cci[ 2 ] && cci[ 2 ]>cci[ 1 ]) if (cci[ 3 ]<-Inp_CCI_Level && cci[ 2 ]<-Inp_CCI_Level && cci[ 1 ]<-Inp_CCI_Level) { if (!InpReverse) m_need_open_buy= true ; else m_need_open_sell= true ; }

Запуск на EURUSD, H1:









Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".





Управление размером позиции (расчёт лота)



Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").





Дополнительные возможности

