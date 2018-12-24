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Советники

CCI Uri - эксперт для MetaTrader 5

renoshnik1
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1420
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Автор идеи - Uri

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник торгует на основании значений индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и OHLC. Значения берутся для баров #3, #2 и #1.

Блок торговых сигналов (участвует параметр - CCI: level)

//--- 
   if(rates[3].high<rates[2].high && rates[2].high>rates[1].high)
      if(cci[3]<cci[2] && cci[2]>cci[1])
         if(cci[3]>Inp_CCI_Level && cci[2]>Inp_CCI_Level && cci[1]>Inp_CCI_Level)
           {
            if(!InpReverse)
               m_need_open_sell=true;
            else
               m_need_open_buy=true;
           }
//---  
   if(rates[3].low>rates[2].low && rates[2].low<rates[1].low)
      if(cci[3]<cci[2] && cci[2]>cci[1])
         if(cci[3]<-Inp_CCI_Level && cci[2]<-Inp_CCI_Level && cci[1]<-Inp_CCI_Level)
           {
            if(!InpReverse)
               m_need_open_buy=true;
            else
               m_need_open_sell=true;
           }
//---

Запуск на EURUSD, H1:

CCI Uri


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


Дополнительные возможности

  • Only one positions - советник не может открывать более одной позиции
  • Reverse - переворот торговых сигналов
  • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

MultiAnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_x10 MultiAnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_x10

Индикатор MultiAnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора AnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_r с десяти различных таймфреймов с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт на всём графике и на текущем баре.

Pivot Stop Pivot Stop

Торговая система по уровням поддержки и сопротивления

SupremAutoFibo_Grand_Full SupremAutoFibo_Grand_Full

Индикатор SupremAutoFibo_Grand с расчётом Фибо-уровней на всех барах

SupremAutoFibo_Grand_Full_Arr SupremAutoFibo_Grand_Full_Arr

Индикатор SupremAutoFibo_Grand_Full с отображением уровней значками