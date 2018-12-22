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Индикаторы

Tick_Timed_Moving_Average_Envelope - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2206
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
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Индикатор Tick Timed Moving Average Envelope - скользящая средняя с двумя огибающими, использующая для расчёта не количество баров как стандартная МА, а количество секунд.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • MA duration (seconds) - количество секунд для расчёта
  • Applied price - цена расчёта
  • Bands width - ширина лент огибающих
  • Bands width mode - режим расчёта огибающих
    • In points - в пунктах
    • Relative - относительно значения МА

Следует учитывать, что для больших значений количества секунд требуется наличие большего количества исторических данных

Рис.1. Tick Timed Moving Average Envelope, количество секунд = 60


Рис.2. Tick Timed Moving Average Envelope, количество секунд = 1200


Рис.3. Tick Timed Moving Average Envelope, количество секунд = 3600


Рис.4. Tick Timed Moving Average Envelope, количество секунд = 36000


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