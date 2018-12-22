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Tick_Timed_Moving_Average_Envelope - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Tick Timed Moving Average Envelope - скользящая средняя с двумя огибающими, использующая для расчёта не количество баров как стандартная МА, а количество секунд.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- MA duration (seconds) - количество секунд для расчёта
- Applied price - цена расчёта
- Bands width - ширина лент огибающих
- Bands width mode - режим расчёта огибающих
- In points - в пунктах
- Relative - относительно значения МА
Следует учитывать, что для больших значений количества секунд требуется наличие большего количества исторических данных
Рис.1. Tick Timed Moving Average Envelope, количество секунд = 60
Рис.2. Tick Timed Moving Average Envelope, количество секунд = 1200
Рис.3. Tick Timed Moving Average Envelope, количество секунд = 3600
Рис.4. Tick Timed Moving Average Envelope, количество секунд = 36000
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