Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с заменой алгоритмов усреднения с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт на всём графике и на текущем баре

Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала индикатора GannZIGZAG_Arrows_channel, с подачей алертов и отправкой Push и почтовых сообщений при пробое канала, построенного на вершинах ЗигЗага Ганна.