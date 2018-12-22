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Period_Donchian_Channel - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Period Donchian Channel - канал Дончиана, строящийся по данным заданного таймфрейма.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Channel period - диапазон баров заданного таймфрейма для расчёта канала
- Timeframe - таймфрейм, на данных которого рассчитывается канал
- Show middle line - отображать среднюю линию канала (Yes/No)
Рис.1. Канал Дончиана на таймфрейме H1, построенный на данных таймфрейма H1
Рис.2. Канал Дончиана на таймфрейме H1, построенный на данных таймфрейма M30
Рис.3. Канал Дончиана на таймфрейме H1, построенный на данных таймфрейма H4
Tick_Timed_Moving_Average_Envelope
Индикатор Tick Timed Moving Average EnvelopeAnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_r
Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с заменой алгоритмов усреднения с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт на всём графике и на текущем баре
MTF_SAR
Индикатор Multitimeframe SARPercentage_Price_Follower_X_Pips_Channel
Индикатор Percentage Price Follower Channel