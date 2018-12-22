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Индикаторы

Period_Donchian_Channel - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2372
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
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Индикатор Period Donchian Channel - канал Дончиана, строящийся по данным заданного таймфрейма.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Channel period - диапазон баров заданного таймфрейма для расчёта канала
  • Timeframe - таймфрейм, на данных которого рассчитывается канал
  • Show middle line - отображать среднюю линию канала (Yes/No)

Рис.1. Канал Дончиана на таймфрейме H1, построенный на данных таймфрейма H1


Рис.2. Канал Дончиана на таймфрейме H1, построенный на данных таймфрейма M30


Рис.3. Канал Дончиана на таймфрейме H1, построенный на данных таймфрейма H4


Tick_Timed_Moving_Average_Envelope Tick_Timed_Moving_Average_Envelope

Индикатор Tick Timed Moving Average Envelope

AnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_r AnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_r

Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с заменой алгоритмов усреднения с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт на всём графике и на текущем баре

MTF_SAR MTF_SAR

Индикатор Multitimeframe SAR

Percentage_Price_Follower_X_Pips_Channel Percentage_Price_Follower_X_Pips_Channel

Индикатор Percentage Price Follower Channel