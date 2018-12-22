Индикатор Multitimeframe SAR - отображает на графике цены пять индикаторов Parabolic SAR с заданных таймфреймов.

Имеет двадцать настраиваемых параметров:

Show first SAR - показывать данные первого SAR (Yes/No)



- показывать данные первого SAR (Yes/No) First SAR timeframe - таймфрейм первого SAR

- таймфрейм первого SAR First SAR step - параметр Step первого SAR

- параметр Step первого SAR First SAR max - параметр Max первого SAR

- параметр Max первого SAR Show second SAR - показывать данные второго SAR (Yes/No)

- показывать данные второго SAR (Yes/No) Second SAR timeframe - таймфрейм второго SAR

- таймфрейм второго SAR Second SAR step - параметр Step второго SAR

- параметр Step второго SAR Second SAR max - параметр Max второго SAR

- параметр Max второго SAR Show third SAR - показывать данные третьего SAR (Yes/No)

- показывать данные третьего SAR (Yes/No) Third SAR timeframe - таймфрейм третьего SAR

- таймфрейм третьего SAR Third SAR step - параметр Step третьего SAR

- параметр Step третьего SAR Third SAR max - параметр Max третьего SAR

- параметр Max третьего SAR Show fourth SAR - показывать данные четвёртого SAR (Yes/No)

- показывать данные четвёртого SAR (Yes/No) Fourth SAR timeframe - таймфрейм четвёртого SAR

- таймфрейм четвёртого SAR Fourth SAR step - параметр Step четвёртого SAR

- параметр Step четвёртого SAR Fourth SAR max - параметр Max четвёртого SAR

- параметр Max четвёртого SAR Show fifth SAR - показывать данные пятого SAR (Yes/No)

- показывать данные пятого SAR (Yes/No) Fifth SAR timeframe - таймфрейм пятого SAR

- таймфрейм пятого SAR Fifth SAR step - параметр Step пятого SAR

- параметр Step пятого SAR Fifth SAR max - параметр Max пятого SAR