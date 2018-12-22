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MTF_SAR - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Multitimeframe SAR - отображает на графике цены пять индикаторов Parabolic SAR с заданных таймфреймов.
Имеет двадцать настраиваемых параметров:
- Show first SAR - показывать данные первого SAR (Yes/No)
- First SAR timeframe - таймфрейм первого SAR
- First SAR step - параметр Step первого SAR
- First SAR max - параметр Max первого SAR
- Show second SAR - показывать данные второго SAR (Yes/No)
- Second SAR timeframe - таймфрейм второго SAR
- Second SAR step - параметр Step второго SAR
- Second SAR max - параметр Max второго SAR
- Show third SAR - показывать данные третьего SAR (Yes/No)
- Third SAR timeframe - таймфрейм третьего SAR
- Third SAR step - параметр Step третьего SAR
- Third SAR max - параметр Max третьего SAR
- Show fourth SAR - показывать данные четвёртого SAR (Yes/No)
- Fourth SAR timeframe - таймфрейм четвёртого SAR
- Fourth SAR step - параметр Step четвёртого SAR
- Fourth SAR max - параметр Max четвёртого SAR
- Show fifth SAR - показывать данные пятого SAR (Yes/No)
- Fifth SAR timeframe - таймфрейм пятого SAR
- Fifth SAR step - параметр Step пятого SAR
- Fifth SAR max - параметр Max пятого SAR
Multitimeframe SAR. Данные пяти Parabolic SAR с H1, H2, H4, H8 и H12 на графике H1
Period_Donchian_Channel
Индикатор Period Donchian ChannelTick_Timed_Moving_Average_Envelope
Индикатор Tick Timed Moving Average Envelope
Percentage_Price_Follower_X_Pips_Channel
Индикатор Percentage Price Follower ChannelPercentage_Price_Follower
Индикатор Percentage Price Follower