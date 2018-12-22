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Индикаторы

MTF_SAR - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2881
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Multitimeframe SAR - отображает на графике цены пять индикаторов Parabolic SAR с заданных таймфреймов.

Имеет двадцать настраиваемых параметров:

  • Show first SAR - показывать данные первого SAR (Yes/No)
  • First SAR timeframe - таймфрейм первого SAR
  • First SAR step - параметр Step первого SAR
  • First SAR max - параметр Max первого SAR
  • Show second SAR - показывать данные второго SAR (Yes/No)
  • Second SAR timeframe - таймфрейм второго SAR
  • Second SAR step - параметр Step второго SAR
  • Second SAR max - параметр Max второго SAR
  • Show third SAR - показывать данные третьего SAR (Yes/No)
  • Third SAR timeframe - таймфрейм третьего SAR
  • Third SAR step - параметр Step третьего SAR
  • Third SAR max - параметр Max третьего SAR
  • Show fourth SAR - показывать данные четвёртого SAR (Yes/No)
  • Fourth SAR timeframe - таймфрейм четвёртого SAR
  • Fourth SAR step - параметр Step четвёртого SAR
  • Fourth SAR max - параметр Max четвёртого SAR
  • Show fifth SAR - показывать данные пятого SAR (Yes/No)
  • Fifth SAR timeframe - таймфрейм пятого SAR
  • Fifth SAR step - параметр Step пятого SAR
  • Fifth SAR max - параметр Max пятого SAR

Multitimeframe SAR. Данные пяти Parabolic SAR с H1, H2, H4, H8 и H12 на графике H1


Period_Donchian_Channel Period_Donchian_Channel

Индикатор Period Donchian Channel

Tick_Timed_Moving_Average_Envelope Tick_Timed_Moving_Average_Envelope

Индикатор Tick Timed Moving Average Envelope

Percentage_Price_Follower_X_Pips_Channel Percentage_Price_Follower_X_Pips_Channel

Индикатор Percentage Price Follower Channel

Percentage_Price_Follower Percentage_Price_Follower

Индикатор Percentage Price Follower