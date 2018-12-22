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Индикаторы

Percentage_Price_Follower_X_Pips_Channel - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2408
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Индикатор Percentage Price Follower Channel - основан на индикаторе Percentage Price Follower. Средняя линия индикатора следует за ценой с заданной точностью отображения движения цены в процентах. Канал строится на заданном в пунктах расстояниивверх и вниз от центральной линии.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Type of following - тип следования
    • Follows the price - следовать за ценой
    • Follows the daily changes - следовать за дневными изменениями цены
  • High-Low Range (Follows the price) - размер в процентах диапазона от High до Low для задания точности следования за ценой
  • Open-Close Range (Follows the daily changes) - размер в процентах диапазона от Open до Close для задания точности следования за дневными изменениями
  • Channel Delta (in points) - отступ от центральной линии вверх/вниз в пунктах для верхней и нижней линий канала

Рис.1. Percentage Price Follower Channel. Точность повторения цены (следования за ценой) = 25%, Delta = 300

Рис.2. Percentage Price Follower Channel. Точность повторения цены (следования за ценой) = 10%, Delta = 300



MTF_SAR MTF_SAR

Индикатор Multitimeframe SAR

Period_Donchian_Channel Period_Donchian_Channel

Индикатор Period Donchian Channel

Percentage_Price_Follower Percentage_Price_Follower

Индикатор Percentage Price Follower

Net_Volume_Delta_Cumulative Net_Volume_Delta_Cumulative

Индикатор Net Volume Delta Cumulative