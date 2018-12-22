Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Percentage_Price_Follower_X_Pips_Channel - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2408
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Percentage Price Follower Channel - основан на индикаторе Percentage Price Follower. Средняя линия индикатора следует за ценой с заданной точностью отображения движения цены в процентах. Канал строится на заданном в пунктах расстояниивверх и вниз от центральной линии.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Type of following - тип следования
- Follows the price - следовать за ценой
- Follows the daily changes - следовать за дневными изменениями цены
- High-Low Range (Follows the price) - размер в процентах диапазона от High до Low для задания точности следования за ценой
- Open-Close Range (Follows the daily changes) - размер в процентах диапазона от Open до Close для задания точности следования за дневными изменениями
- Channel Delta (in points) - отступ от центральной линии вверх/вниз в пунктах для верхней и нижней линий канала
Рис.1. Percentage Price Follower Channel. Точность повторения цены (следования за ценой) = 25%, Delta = 300
Рис.2. Percentage Price Follower Channel. Точность повторения цены (следования за ценой) = 10%, Delta = 300
MTF_SAR
Индикатор Multitimeframe SARPeriod_Donchian_Channel
Индикатор Period Donchian Channel
Percentage_Price_Follower
Индикатор Percentage Price FollowerNet_Volume_Delta_Cumulative
Индикатор Net Volume Delta Cumulative