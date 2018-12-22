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Net_Volume_Delta_Cumulative - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Net Volume Delta Cumulative - индикатор "чистых" объёмов на основе Net Volume Delta с учётом объёма предыдущего бара.
Индикаторы данного семейства основаны на направлении свечей меньшего таймфрейма, входящих в состав свечи текущего таймфрейма.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Timeframe - таймфрейм свечей, на основании которых производится расчёт объёма текущей свечи
Расчёт:
- Если свеча меньшего таймфрейма бычья, то к объёму текущей свечи прибавляется 1
- Если свеча меньшего таймфрейма медвежья, то от объёма текущей свечи отнимается 1
Volume UP = Сумма бычьих свечей меньшего таймфрейма
Volume Down = Сумма медвежьих свечей меньшего таймфрейма
- NetVolumeDeltaCumulative отображается в виде гистограммы:
NetVolumeDeltaCumulative = (Volume UP + Volume Down) + PrevNetVolumeDeltaCumulative
- Если объём растёт
Отображаются столбцы зелёного цвета
- Если объём падает
Отображаются столбцы красного цвета
- Иначе
Отображаются столбцы синего цвета
Percentage_Price_Follower
Индикатор Percentage Price FollowerPercentage_Price_Follower_X_Pips_Channel
Индикатор Percentage Price Follower Channel
Net_Volume_Delta
Индикатор Net Volume DeltaNet_Volume
Индикатор Net volume