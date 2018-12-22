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Индикаторы

Net_Volume_Delta_Cumulative - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
4002
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Net Volume Delta Cumulative - индикатор "чистых" объёмов на основе Net Volume Delta с учётом объёма предыдущего бара.

Индикаторы данного семейства основаны на направлении свечей меньшего таймфрейма, входящих в состав свечи текущего таймфрейма.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Timeframe - таймфрейм свечей, на основании которых производится расчёт объёма текущей свечи

Расчёт:

  • Если свеча меньшего таймфрейма бычья, то к объёму текущей свечи прибавляется 1
  • Если свеча меньшего таймфрейма медвежья, то от объёма текущей свечи отнимается 1

    Volume UP = Сумма бычьих свечей меньшего таймфрейма
    Volume Down = Сумма медвежьих свечей меньшего таймфрейма
  • NetVolumeDeltaCumulative отображается в виде гистограммы:
    NetVolumeDeltaCumulative = (Volume UP + Volume Down) + PrevNetVolumeDeltaCumulative
    • Если объём растёт
      Отображаются столбцы зелёного цвета
    • Если объём падает
      Отображаются столбцы красного цвета
    • Иначе
      Отображаются столбцы синего цвета




Percentage_Price_Follower Percentage_Price_Follower

Индикатор Percentage Price Follower

Percentage_Price_Follower_X_Pips_Channel Percentage_Price_Follower_X_Pips_Channel

Индикатор Percentage Price Follower Channel

Net_Volume_Delta Net_Volume_Delta

Индикатор Net Volume Delta

Net_Volume Net_Volume

Индикатор Net volume