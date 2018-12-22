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Net_Volume_Delta - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Net Volume Delta - индикатор "чистых" объёмов из семейства индикаторов Net Volume в виде осциллятора накопленного объёма, разделённого на две составляющие - рост и падение объёма. Основан на направлении свечей меньшего таймфрейма, входящих в состав свечи текущего таймфрейма.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Timeframe - таймфрейм свечей, на основании которых производится расчёт объёма текущей свечи
Расчёт:
- Если свеча меньшего таймфрейма бычья, то к объёму текущей свечи прибавляется 1
- Если свеча меньшего таймфрейма медвежья, то от объёма текущей свечи отнимается 1
Volume UP = Сумма бычьих свечей меньшего таймфрейма
Volume Down = Сумма медвежьих свечей меньшего таймфрейма
- Накопленный объём всех растущих и падающих объёмов отображается в виде гистограммы:
Net Volume Delta = Volume UP + Volume Down
- Если Net Volume Delta положителен
Отображаются столбцы зелёного цвета
- Если Net Volume Delta отрицателен
Отображаются столбцы красного цвета
Net_Volume_Delta_Cumulative
Индикатор Net Volume Delta CumulativePercentage_Price_Follower
Индикатор Percentage Price Follower
Net_Volume
Индикатор Net volumeWavetrend_Oscillator
Индикатор Wavetrend oscillator