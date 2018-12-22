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Индикаторы

Net_Volume_Delta - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
4801
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Индикатор Net Volume Delta - индикатор "чистых" объёмов из семейства индикаторов Net Volume в виде осциллятора накопленного объёма, разделённого на две составляющие - рост и падение объёма. Основан на направлении свечей меньшего таймфрейма, входящих в состав свечи текущего таймфрейма.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Timeframe - таймфрейм свечей, на основании которых производится расчёт объёма текущей свечи

Расчёт:

  • Если свеча меньшего таймфрейма бычья, то к объёму текущей свечи прибавляется 1
  • Если свеча меньшего таймфрейма медвежья, то от объёма текущей свечи отнимается 1

    Volume UP = Сумма бычьих свечей меньшего таймфрейма
    Volume Down = Сумма медвежьих свечей меньшего таймфрейма
  • Накопленный объём всех растущих и падающих объёмов отображается в виде гистограммы:
    Net Volume Delta = Volume UP + Volume Down
    • Если Net Volume Delta положителен
      Отображаются столбцы зелёного цвета
    • Если Net Volume Delta отрицателен
      Отображаются столбцы красного цвета

Net_Volume_Delta_Cumulative Net_Volume_Delta_Cumulative

Индикатор Net Volume Delta Cumulative

Percentage_Price_Follower Percentage_Price_Follower

Индикатор Percentage Price Follower

Net_Volume Net_Volume

Индикатор Net volume

Wavetrend_Oscillator Wavetrend_Oscillator

Индикатор Wavetrend oscillator