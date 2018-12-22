Индикатор Net Volume Delta - индикатор "чистых" объёмов из семейства индикаторов Net Volume в виде осциллятора накопленного объёма, разделённого на две составляющие - рост и падение объёма. Основан на направлении свечей меньшего таймфрейма, входящих в состав свечи текущего таймфрейма.

Имеет один настраиваемый параметр:

Timeframe - таймфрейм свечей, на основании которых производится расчёт объёма текущей свечи