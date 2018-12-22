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Net_Volume - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Net volume - индикатор "чистого" объёма. Основан на направлении свечей меньшего таймфрейма, входящих в состав свечи текущего таймфрейма.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Timeframe - таймфрейм свечей, на основании которых производится расчёт объёма текущей свечи
Расчёт:
- Если свеча меньшего таймфрейма бычья, то к объёму текущей свечи прибавляется 1
- Если свеча меньшего таймфрейма медвежья, то от объёма текущей свечи отнимается 1
- Растущие и падающие объёмы отображаются в виде положительных и отрицательных столбцов гистограммы:
Volume UP = Сумма бычьих свечей меньшего таймфрейма
Volume Down = Сумма медвежьих свечей меньшего таймфрейма
- Общий объём отображается в виде линии:
Volume = Volume UP + Abs(Volume Down)
- Накопленный объём всех растущих и падающих объёмов отображается в виде точек на столбцах гистограммы:
Cumulative = Volume UP + Volume Down
Так же могут быть интересны индикаторы данного семейства: Net Volume Delta и Net Volume Delta Cumulative.
Net_Volume_Delta
Индикатор Net Volume DeltaNet_Volume_Delta_Cumulative
Индикатор Net Volume Delta Cumulative
Wavetrend_Oscillator
Индикатор Wavetrend oscillatorCMA
Индикатор CMA