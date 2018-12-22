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Индикаторы

Net_Volume - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
4456
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(10)
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Индикатор Net volume - индикатор "чистого" объёма. Основан на направлении свечей меньшего таймфрейма, входящих в состав свечи текущего таймфрейма.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Timeframe - таймфрейм свечей, на основании которых производится расчёт объёма текущей свечи

Расчёт:

  • Если свеча меньшего таймфрейма бычья, то к объёму текущей свечи прибавляется 1
  • Если свеча меньшего таймфрейма медвежья, то от объёма текущей свечи отнимается 1
  • Растущие и падающие объёмы отображаются в виде положительных и отрицательных столбцов гистограммы:
    Volume UP = Сумма бычьих свечей меньшего таймфрейма
    Volume Down = Сумма медвежьих свечей меньшего таймфрейма
  • Общий объём отображается в виде линии:
    Volume = Volume UP + Abs(Volume Down)
  • Накопленный объём всех растущих и падающих объёмов отображается в виде точек на столбцах гистограммы:
    Cumulative = Volume UP + Volume Down

Так же могут быть интересны индикаторы данного семейства: Net Volume Delta и Net Volume Delta Cumulative.

Net_Volume_Delta Net_Volume_Delta

Индикатор Net Volume Delta

Net_Volume_Delta_Cumulative Net_Volume_Delta_Cumulative

Индикатор Net Volume Delta Cumulative

Wavetrend_Oscillator Wavetrend_Oscillator

Индикатор Wavetrend oscillator

CMA CMA

Индикатор CMA