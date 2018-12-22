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Индикаторы

Wavetrend_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
3796
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор волнового тренда Wavetrend oscillator.

Имеет семь настраиваемых параметров:

  • Channel period - период расчёта канала
  • Avg period - период усреднения
  • Signal period - период сигнальной линии
  • Upper overbought - верхняя граница перекупленности
  • Lower overbought -нижняя граница перекупленности
  • Upper oversold - верхняя граница перепроданности
  • Lower oversold - нижняя граница перепроданности

Расчёт:

WT1 = EMA(Raw2, Avg period)
WT2 = SVA(WT1, Signal period)
WT3 = WT1 - WT2

где:

Raw2 = (PriceTypical - EMA1) / (0.015 * EMA2)
EMA1 = EMA(PriceTypical, Channel period)
EMA2 = EMA(Raw1, Channel period)
Raw1 = Abs(PriceTypical - EMA1)

Net_Volume Net_Volume

Индикатор Net volume

Net_Volume_Delta Net_Volume_Delta

Индикатор Net Volume Delta

CMA CMA

Индикатор CMA

GRAB GRAB

Индикатор GRAB