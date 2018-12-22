Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Wavetrend_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3796
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор-осциллятор волнового тренда Wavetrend oscillator.
Имеет семь настраиваемых параметров:
- Channel period - период расчёта канала
- Avg period - период усреднения
- Signal period - период сигнальной линии
- Upper overbought - верхняя граница перекупленности
- Lower overbought -нижняя граница перекупленности
- Upper oversold - верхняя граница перепроданности
- Lower oversold - нижняя граница перепроданности
Расчёт:
WT1 = EMA(Raw2, Avg period)
WT2 = SVA(WT1, Signal period)
WT3 = WT1 - WT2
где:
Raw2 = (PriceTypical - EMA1) / (0.015 * EMA2)
EMA1 = EMA(PriceTypical, Channel period)
EMA2 = EMA(Raw1, Channel period)
Raw1 = Abs(PriceTypical - EMA1)
Net_Volume
Индикатор Net volumeNet_Volume_Delta
Индикатор Net Volume Delta