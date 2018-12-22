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Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
CMA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Centred moving average - центрированная скользящая средняя. Основана на SMA, но в отличии от оригинальной, её время задержки ниже.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Applied price - цена расчёта
Расчёт:
CMA = P2SMA * (Period2+1) + Applied price * (Period2-1+Odd)) / Period
где:
P2SMA - SMA(Applied price) Period2 баров назад
Period2 = Floor(Period/2)
- Если Period2 * 2 меньше Period
Odd = 1
- Иначе
Odd = 0
Wavetrend_Oscillator
Индикатор Wavetrend oscillatorNet_Volume
Индикатор Net volume
GRAB
Индикатор GRABTimed_MACD
Индикатор Timed MACD