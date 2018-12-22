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Индикаторы

CMA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2095
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
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Индикатор Centred moving average - центрированная скользящая средняя. Основана на SMA, но в отличии от оригинальной, её время задержки ниже.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Applied price - цена расчёта

Расчёт:

CMA = P2SMA * (Period2+1) + Applied price * (Period2-1+Odd)) / Period

где:

P2SMA - SMA(Applied price) Period2 баров назад
Period2 = Floor(Period/2)

  • Если Period2 * 2 меньше Period
    Odd = 1
  • Иначе
    Odd = 0

Wavetrend_Oscillator Wavetrend_Oscillator

Индикатор Wavetrend oscillator

Net_Volume Net_Volume

Индикатор Net volume

GRAB GRAB

Индикатор GRAB

Timed_MACD Timed_MACD

Индикатор Timed MACD