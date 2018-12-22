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Индикаторы

GRAB - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2577
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Индикатор GRAB рисует цветные свечи в зависимости от того, где была закрыта свеча - выше, ниже или внутри канала, образованного скользящими средними с ценами расчёта High и Low.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • MA period - период расчёта скользящих средних
  • MA method - метод расчёта скользящих средних
  • Show MA lines - показывать линии МА (Yes/No)
  • Если свеча закрыта выше MA(PRICE_HIGH, MA period, MA method)
    Если свеча бычья - цвет свечи ярко-зелёный
    Если свеча медвежья - цвет свечи бледно-голубой
  • Если свеча закрыта ниже MA(PRICE_LOW, MA period, MA method)
    Если свеча медвежья - цвет свечи красный
    Если свеча бычья - цвет свечи бледно-красный
  • Если свеча закрыта ниже MA(PRICE_HIGH, MA period, MA method) и выше MA(PRICE_LOW, MA period, MA method)
    Если свеча бычья - цвет свечи зелёный
    Если свеча медвежья - цвет свечи тёмно-красный
  • В любых иных случаях цвет свечи серый.


CMA CMA

Индикатор CMA

Wavetrend_Oscillator Wavetrend_Oscillator

Индикатор Wavetrend oscillator

Timed_MACD Timed_MACD

Индикатор Timed MACD

Influx Influx

Индикатор Influx