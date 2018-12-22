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GRAB - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор GRAB рисует цветные свечи в зависимости от того, где была закрыта свеча - выше, ниже или внутри канала, образованного скользящими средними с ценами расчёта High и Low.
Имеет три настраиваемых параметра:
- MA period - период расчёта скользящих средних
- MA method - метод расчёта скользящих средних
- Show MA lines - показывать линии МА (Yes/No)
- Если свеча закрыта выше MA(PRICE_HIGH, MA period, MA method)
Если свеча бычья - цвет свечи ярко-зелёный
Если свеча медвежья - цвет свечи бледно-голубой
- Если свеча закрыта ниже MA(PRICE_LOW, MA period, MA method)
Если свеча медвежья - цвет свечи красный
Если свеча бычья - цвет свечи бледно-красный
- Если свеча закрыта ниже MA(PRICE_HIGH, MA period, MA method) и выше MA(PRICE_LOW, MA period, MA method)
Если свеча бычья - цвет свечи зелёный
Если свеча медвежья - цвет свечи тёмно-красный
- В любых иных случаях цвет свечи серый.
CMA
Индикатор CMAWavetrend_Oscillator
Индикатор Wavetrend oscillator
Timed_MACD
Индикатор Timed MACDInflux
Индикатор Influx