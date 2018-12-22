Индикатор GRAB рисует цветные свечи в зависимости от того, где была закрыта свеча - выше, ниже или внутри канала, образованного скользящими средними с ценами расчёта High и Low.

Имеет три настраиваемых параметра:

MA period - период расчёта скользящих средних

- период расчёта скользящих средних MA method - метод расчёта скользящих средних

- метод расчёта скользящих средних Show MA lines - показывать линии МА (Yes/No)