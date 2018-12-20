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Manual Trend Line - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - bird0
автор кода mq5 - barabashkakvn
В тестере трендовая линии OBJ_TREND строится автоматически (один раз при запуске).
Эксперт торгует пробой или отбой от трендовой линии на баре #1. Линия строится трейдером вручную, при этом имя линии должно совпадать со входным параметром Trend line name.
Доступны два режима торговли
- Отбой от линии (Rebound)
- Покупка. Цена Close бара #2 выше трендовой линии, цена Low бара #1 ниже трендовой линии и цена Close бара #1 выше трендовой линии
- Продажа. Цена Close бара #2 ниже трендовой линии, цена High бара #1 выше трендовой линии и цена Close бара #1 ниже трендовой линии
- Пробой линии (Breakdown)
- Покупка. Цена Open бара #1 ниже трендовой линии и цена Close бара #1 выше трендовой линии
- Продажа. Цена Open бара #1 выше трендовой линии и цена Close бара #1 ниже трендовой линии
Пример отбой от линии (Rebound) - покупка
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