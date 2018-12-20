CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Manual Trend Line - эксперт для MetaTrader 5

net | Russian Español
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2737
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи - bird0

автор кода mq5 - barabashkakvn

В тестере трендовая линии OBJ_TREND строится автоматически (один раз при запуске).

Эксперт торгует пробой или отбой от трендовой линии на баре #1. Линия строится трейдером вручную, при этом имя линии должно совпадать со входным параметром Trend line name.

Доступны два режима торговли

Тип торговли задаётся параметром Type trade.
  • Отбой от линии (Rebound)
    • Покупка. Цена Close бара #2 выше трендовой линии, цена Low бара #1 ниже трендовой линии и цена Close бара #1 выше трендовой линии
    • Продажа. Цена Close бара #2 ниже трендовой линии, цена High бара #1 выше трендовой линии и цена Close бара #1 ниже трендовой линии
  • Пробой линии (Breakdown)
    • Покупка. Цена Open бара #1 ниже трендовой линии и цена Close бара #1 выше трендовой линии
    • Продажа. Цена Open бара #1 выше трендовой линии и цена Close бара #1 ниже трендовой линии

Пример отбой от линии (Rebound) - покупка

Manual Trend Line











Square Square

Стратегия на отложенных Buy stop и Sell stop ордерах. Мартингейл.

XKPrmSt XKPrmSt

Стохастик Синтии Кейс с возможностью замены алгоритма усреднения, выполненный в виде цветного облака

Exp_AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_Duplex Exp_AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_Duplex

Две одинаковые торговые системы, построенные на изменении направления движения свеч индикатора AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте

MultiAnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_x10 MultiAnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_x10

Индикатор MultiAnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с десяти различных таймфреймов