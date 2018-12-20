Manual Trend Line

Стохастик Синтии Кейс с возможностью замены алгоритма усреднения, выполненный в виде цветного облака

Стратегия на отложенных Buy stop и Sell stop ордерах. Мартингейл.

Две одинаковые торговые системы, построенные на изменении направления движения свеч индикатора AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте

Индикатор MultiAnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с десяти различных таймфреймов