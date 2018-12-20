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Square - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - bird0
автор кода mq5 - barabashkakvn
Рабочий цикл советника: в рынке нет ни одного отложенного ордера.
На расстоянии Indent, Stop Loss от текущей цены выставляются Buy stop и Sell stop отложенные ордера. При этом Стоп лосс будет равен параметру Indent, Stop Loss. Если сработает Стоп лосс и финансовый результат сделки окажется меньше нуля - лот увеличивается вдвое. Действует ограничение на максимальный лот - Maximun lot: если будет достигнуто это ограничение, то лот сбрасывается на минимально возможный.
Дальше начинается рабочий цикл советника: на расстоянии Indent, Stop Loss от текущей цены выставляются Buy stop и Sell stop отложенные ордера, но при этом лот будет увеличенный.
Когда один из отложенных ордеров сработает, второй отложенный ордер будет удалён, а к появившейся позиции будет применён трейлинг (только если параметр Trailing Step больше нуля).
Управление размером позиции (размером лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
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