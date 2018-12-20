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Square - эксперт для MetaTrader 5

bird0 | Russian Español
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2459
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Автор идеи - bird0

автор кода mq5 - barabashkakvn

Рабочий цикл советника: в рынке нет ни одного отложенного ордера. 

На расстоянии Indent, Stop Loss от текущей цены выставляются Buy stop и Sell stop отложенные ордера. При этом Стоп лосс будет равен параметру Indent, Stop Loss. Если сработает Стоп лосс и финансовый результат сделки окажется меньше нуля - лот увеличивается вдвое. Действует ограничение на максимальный лот - Maximun lot: если будет достигнуто это ограничение, то лот сбрасывается на минимально возможный. 

Дальше начинается рабочий цикл советника: на расстоянии Indent, Stop Loss от текущей цены выставляются Buy stop и Sell stop отложенные ордера, но при этом лот будет увеличенный.

Когда один из отложенных ордеров сработает, второй отложенный ордер будет удалён, а к появившейся позиции будет применён трейлинг (только если параметр Trailing Step больше нуля).


Управление размером позиции (размером лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

Square

XKPrmSt XKPrmSt

Стохастик Синтии Кейс с возможностью замены алгоритма усреднения, выполненный в виде цветного облака

GannZIGZAG_HTF_FiboFan GannZIGZAG_HTF_FiboFan

Вариант индикатора GannZIGZAG, отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма с возможностью строить Фибо-вееры на последней и предпоследней вершинах.

Manual Trend Line Manual Trend Line

Отбой или пробой трендовой линии.

Exp_AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_Duplex Exp_AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_Duplex

Две одинаковые торговые системы, построенные на изменении направления движения свеч индикатора AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте