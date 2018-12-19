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GannZIGZAG_Arrows_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Вариант индикатора GannZIGZAG_Arrows , отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика input uint GSv_range=2; input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах input uint UpLable=170;//значёк верхнего фрактала input uint DnLable=170;//значёк нижнего фрактала
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора GannZIGZAG_Arrows.ex5.
Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_Arrows_HTF
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GannZIGZAG_HTF_FiboFan
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