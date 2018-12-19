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Индикаторы

GannZIGZAG_Arrows_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian Español
Просмотров:
1737
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Вариант индикатора GannZIGZAG_Arrows , отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика
input uint GSv_range=2;
input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах
input uint  UpLable=170;//значёк верхнего фрактала
input uint  DnLable=170;//значёк нижнего фрактала

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора GannZIGZAG_Arrows.ex5.


Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_Arrows_HTF

Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_Arrows_HTF

GannZIGZAG_FiboFan GannZIGZAG_FiboFan

Зигзаг Гана с возможностью строить Фибо-вееры на последней и предпоследней вершинах

Pedro Mod Pedro Mod

Кратко: если купил - то держи направление и добавляй в том же направлении

GannZIGZAG_HTF_FiboFan GannZIGZAG_HTF_FiboFan

Вариант индикатора GannZIGZAG, отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма с возможностью строить Фибо-вееры на последней и предпоследней вершинах.

XKPrmSt XKPrmSt

Стохастик Синтии Кейс с возможностью замены алгоритма усреднения, выполненный в виде цветного облака