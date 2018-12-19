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Советники

Pedro Mod - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian Español
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1912
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

В рынке может быть не более одной позиции - поэтому советник подходит как для неттинг, так и для хедж счетов.


Управление торговлей

В советнике можно задавать Стоп лосс (Stop Loss), Тейк профит (Take Profit) и Трейлинг (Trailing Stop). Любой из этих параметров можно выключать (для этого достаточно установить значение выбранного параметра в "0").


Управление размером позиции (размером лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


Временные рамки торговли

При Use time control равном "true" включается ограничение на открытие новых позиций: новые позицию могут быть открыты только между Start hour и End hour. Обратите внимание - что эти два параметра можно задавать и внутри суток (например 1 и 13) и с переходом между сутками (например 13 и 1).


Алгоритм торговли

Когда нет открытых позиций советник начинает новый цикл: запоминает текущую цену и начинает отслеживать момент когда цена отойдёт на расстояние Entry GAP

Как только открыли позицию - дальше будем только добавлять в том же направлении.

Тест на EURUSD, M15:

Pedro Mod

GannZIGZAG_Arrows GannZIGZAG_Arrows

Зигзаг Гана с отображением своих значений в виде значков

Semilong Semilong

Отскок и пробитие.

GannZIGZAG_FiboFan GannZIGZAG_FiboFan

Зигзаг Гана с возможностью строить Фибо-вееры на последней и предпоследней вершинах

GannZIGZAG_Arrows_HTF GannZIGZAG_Arrows_HTF

Вариант индикатора GannZIGZAG_Arrows , отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма.