Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

В рынке может быть не более одной позиции - поэтому советник подходит как для неттинг, так и для хедж счетов.





Управление торговлей



В советнике можно задавать Стоп лосс (Stop Loss), Тейк профит (Take Profit) и Трейлинг (Trailing Stop). Любой из этих параметров можно выключать (для этого достаточно установить значение выбранного параметра в "0").





Управление размером позиции (размером лота)



Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").





Временные рамки торговли



При Use time control равном "true" включается ограничение на открытие новых позиций: новые позицию могут быть открыты только между Start hour и End hour. Обратите внимание - что эти два параметра можно задавать и внутри суток (например 1 и 13) и с переходом между сутками (например 13 и 1).





Алгоритм торговли



Когда нет открытых позиций советник начинает новый цикл: запоминает текущую цену и начинает отслеживать момент когда цена отойдёт на расстояние Entry GAP.

Как только открыли позицию - дальше будем только добавлять в том же направлении.

Тест на EURUSD, M15:



