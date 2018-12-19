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Pedro Mod - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Scriptor
автор кода mq5 - barabashkakvn
В рынке может быть не более одной позиции - поэтому советник подходит как для неттинг, так и для хедж счетов.
Управление торговлей
В советнике можно задавать Стоп лосс (Stop Loss), Тейк профит (Take Profit) и Трейлинг (Trailing Stop). Любой из этих параметров можно выключать (для этого достаточно установить значение выбранного параметра в "0").
Управление размером позиции (размером лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Временные рамки торговли
При Use time control равном "true" включается ограничение на открытие новых позиций: новые позицию могут быть открыты только между Start hour и End hour. Обратите внимание - что эти два параметра можно задавать и внутри суток (например 1 и 13) и с переходом между сутками (например 13 и 1).
Алгоритм торговли
Когда нет открытых позиций советник начинает новый цикл: запоминает текущую цену и начинает отслеживать момент когда цена отойдёт на расстояние Entry GAP.
Как только открыли позицию - дальше будем только добавлять в том же направлении.
Тест на EURUSD, M15:
Зигзаг Гана с отображением своих значений в виде значковSemilong
Отскок и пробитие.
Зигзаг Гана с возможностью строить Фибо-вееры на последней и предпоследней вершинахGannZIGZAG_Arrows_HTF
Вариант индикатора GannZIGZAG_Arrows , отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма.