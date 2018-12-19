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GannZIGZAG_Arrows - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Profi_R
Зигзаг Гана с отображением своих значений в виде значков. Вершины и впадины зигзага нахолятся в разных индикаторных буферах.
Значки перерисовываются абсолютно аналогично вершинам исходного зигзага!
Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_Arrows
Semilong
Отскок и пробитие.ColorDeMarker_X20_Cloud_HTF
Индикатор ColorDeMarker_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Pedro Mod
Кратко: если купил - то держи направление и добавляй в том же направленииGannZIGZAG_FiboFan
Зигзаг Гана с возможностью строить Фибо-вееры на последней и предпоследней вершинах