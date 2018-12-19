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Индикаторы

GannZIGZAG_Arrows - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian Español
Просмотров:
1845
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Profi_R

Зигзаг Гана с отображением своих значений в виде значков. Вершины и впадины зигзага нахолятся в разных индикаторных буферах.

Значки перерисовываются абсолютно аналогично вершинам исходного зигзага!

Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_Arrows


Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_Arrows

Semilong Semilong

Отскок и пробитие.

ColorDeMarker_X20_Cloud_HTF ColorDeMarker_X20_Cloud_HTF

Индикатор ColorDeMarker_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Pedro Mod Pedro Mod

Кратко: если купил - то держи направление и добавляй в том же направлении

GannZIGZAG_FiboFan GannZIGZAG_FiboFan

Зигзаг Гана с возможностью строить Фибо-вееры на последней и предпоследней вершинах