Индикатор ColorDeMarker_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Кратко: если купил - то держи направление и добавляй в том же направлении

Зигзаг Гана с возможностью строить Фибо-вееры на последней и предпоследней вершинах