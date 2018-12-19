Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

В рынке может быть не более одной позиции - поэтому советник подходит как для неттинг, так и для хедж счетов.





Управление торговлей



В советнике можно задавать Стоп лосс (Stop Loss), Тейк профит (Take Profit) и Трейлинг (Trailing Stop). Любой из этих параметров можно выключать (для этого достаточно установить значение выбранного параметра в "0").





Управление размером позиции (размером лота)



Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").





Алгоритм торговли



Советник отслеживает моменты когда цена сначала уходит, а затем возвращается и пробивает первоначальный уровень.

На примере сигнала на открытие BUY позиции:

если цена BID поднялась над ценой закрытия бара #Shift 1 на уровень Move 1 и при этом цена закрытия бара #Shift 1 + Shift 2 выше, чем цена закрытия бара #Shift 1 на уровень Move 2





Тесты на таймфрейме M15:



