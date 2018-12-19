Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Semilong - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1865
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи - Scriptor
автор кода mq5 - barabashkakvn
В рынке может быть не более одной позиции - поэтому советник подходит как для неттинг, так и для хедж счетов.
Управление торговлей
В советнике можно задавать Стоп лосс (Stop Loss), Тейк профит (Take Profit) и Трейлинг (Trailing Stop). Любой из этих параметров можно выключать (для этого достаточно установить значение выбранного параметра в "0").
Управление размером позиции (размером лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Алгоритм торговли
Советник отслеживает моменты когда цена сначала уходит, а затем возвращается и пробивает первоначальный уровень.
На примере сигнала на открытие BUY позиции:
если цена BID поднялась над ценой закрытия бара #Shift 1 на уровень Move 1 и при этом цена закрытия бара #Shift 1 + Shift 2 выше, чем цена закрытия бара #Shift 1 на уровень Move 2
Тесты на таймфрейме M15:
Индикатор ColorDeMarker_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахColorDeMarker_X20_Cloud
Индикатор ColorDeMarker_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности
Зигзаг Гана с отображением своих значений в виде значковPedro Mod
Кратко: если купил - то держи направление и добавляй в том же направлении