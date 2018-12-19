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Советники

Semilong - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian Español
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1865
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

В рынке может быть не более одной позиции - поэтому советник подходит как для неттинг, так и для хедж счетов.


Управление торговлей

В советнике можно задавать Стоп лосс (Stop Loss), Тейк профит (Take Profit) и Трейлинг (Trailing Stop). Любой из этих параметров можно выключать (для этого достаточно установить значение выбранного параметра в "0").


Управление размером позиции (размером лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


Алгоритм торговли

Советник отслеживает моменты когда цена сначала уходит, а затем возвращается и пробивает первоначальный уровень.

На примере сигнала на открытие BUY позиции: 

если цена BID поднялась над ценой закрытия бара #Shift 1 на уровень Move 1 и при этом цена закрытия бара #Shift 1 + Shift 2 выше, чем цена закрытия бара #Shift 1 на уровень Move 2

Semilong


Тесты на таймфрейме M15:

Semilong

Semilong

Semilong

ColorDeMarker_X20_Cloud_HTF ColorDeMarker_X20_Cloud_HTF

Индикатор ColorDeMarker_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

ColorDeMarker_X20_Cloud ColorDeMarker_X20_Cloud

Индикатор ColorDeMarker_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности

GannZIGZAG_Arrows GannZIGZAG_Arrows

Зигзаг Гана с отображением своих значений в виде значков

Pedro Mod Pedro Mod

Кратко: если купил - то держи направление и добавляй в том же направлении