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Индикаторы

CandlesAutoFibo_Grand_x4_Full - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian Español
Просмотров:
1395
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор CandlesAutoFibo_Grand с расчётом Фибо-уровней на всех барах, у которого по четыре сегмента фибо-уровней сверху и снизу от основного Фибо.


Рис.1. Индикатор CandlesAutoFibo_Grand_x4_Full

Рис.1. Индикатор CandlesAutoFibo_Grand_x4_Full

Close Profit Loss Close Profit Loss

При достижении заданной прибыли (со знаком "+") или при достижении заданного убытка (со знаком "-") все позиции будут закрыты.

Exp_AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_ReOpen Exp_AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_ReOpen

Торговая система Exp_AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_ReOpen на основе изменения цвета индикатора AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с доливками по тренду

CandlesAutoFibo_Grand_Full CandlesAutoFibo_Grand_Full

Индикатор CandlesAutoFibo_Grand с расчётом Фибо-уровней на всех барах.

DVD 100 cent DVD 100 cent

Четыре iMA (Moving Average, MA): на таймфрейме H1 два индикатора с периодами усреднения 2 и 24 и на таймфрейме D1 также два индикатора с периодами усреднения 2 и 24.