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CandlesAutoFibo_Grand_x4_Full - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор CandlesAutoFibo_Grand с расчётом Фибо-уровней на всех барах, у которого по четыре сегмента фибо-уровней сверху и снизу от основного Фибо.
Рис.1. Индикатор CandlesAutoFibo_Grand_x4_Full
Close Profit Loss
При достижении заданной прибыли (со знаком "+") или при достижении заданного убытка (со знаком "-") все позиции будут закрыты.Exp_AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_ReOpen
Торговая система Exp_AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_ReOpen на основе изменения цвета индикатора AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с доливками по тренду
CandlesAutoFibo_Grand_Full
Индикатор CandlesAutoFibo_Grand с расчётом Фибо-уровней на всех барах.DVD 100 cent
Четыре iMA (Moving Average, MA): на таймфрейме H1 два индикатора с периодами усреднения 2 и 24 и на таймфрейме D1 также два индикатора с периодами усреднения 2 и 24.