При достижении заданной прибыли (со знаком "+") или при достижении заданного убытка (со знаком "-") все позиции будут закрыты.

Торговая система Exp_AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_ReOpen на основе изменения цвета индикатора AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с доливками по тренду