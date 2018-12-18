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Exp_AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_ReOpen - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian Español
Просмотров:
1572
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Торговая система Exp_AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_ReOpen на основе изменения цвета индикатора AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с доливками по тренду. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета свечки индикатора, и в дальнейшем происходит наращивание объёма открытой позиции, если профит в пунктах от последней сделки в позиции превысил порог, фиксированный во входных параметрах эксперта.

Информацию о доливках эксперт хранит в строковом комментарии к позиции в формате количество доливок/цена последней сделки/ объём последней сделки.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol.ex5  и JFatl.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике


Результаты тестирования за 2017 год на AUDUSD_i H6:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

AroonOscillator_Histogram_HTF AroonOscillator_Histogram_HTF

Индикатор AroonOscillator_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Close Balance Equity Close Balance Equity

Закрытие всех позиций по текущему символу при превышении Баланса или Средств над заданными.

Close Profit Loss Close Profit Loss

При достижении заданной прибыли (со знаком "+") или при достижении заданного убытка (со знаком "-") все позиции будут закрыты.

CandlesAutoFibo_Grand_x4_Full CandlesAutoFibo_Grand_x4_Full

Индикатор CandlesAutoFibo_Grand с расчётом Фибо-уровней на всех барах, у которого по четыре сегмента фибо-уровней сверху и снизу от основного Фибо.