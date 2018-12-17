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ColorDeMarker_X20_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorDeMarker_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorDeMarker_X20.ex5.
Рис.1. Индикатор ColorDeMarker_X20_HTF
ATR_Channels_RSI_HTF
Индикатор ATR_Channels_RSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахAnalysisOnBarsJFatlCandle_v2_HTF
Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle_v2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
MA Force
Торговая стратегия по индикатору тренда iMA (Moving Average, MA) и осциллятору iForce (Force Index, FRC).AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol
Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle, значения которого умножены на усреднённые объёмы