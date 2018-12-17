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MA Force - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
| Russian Español
Просмотров:
2201
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Советник использует индикатор тренда iMA (Moving Average, MA) и осциллятор iForce (Force Index, FRC).

Стратегия (описание доступно в описании индикатора Force Index)

  • Покупать желательно тогда, когда во время тенденции к повышению Force Index станет минусовым (упадет ниже нулевой линии);
  • Сигнал к продаже поступает, когда во время тенденции к понижению Force Index становится положительным;

Здесь главная задача - это определить есть ли в данный момент тенденция (тренд). В советнике "MA Force" тенденция определятся следующим образом: если на промежутке Trend: number of bars баров индикатор тренда (Moving Average) идёт в одном направлении - значит тренд есть.

MA Force

Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг

Можно задавать Стоп лосс (Stop Loss), Тейк профит (Take Profit) и Трейлинг (Trailing Stop) - причём все эти параметры можно выключать (для этого достаточно установить значение выбранного параметра в "0").


Управление размером позиции (размером лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


Дополнительные опции

  • Reverse - реверс торговых сигналов
  • Close opposite - закрытие противоположной позиции (сначала закрывается противоположная позиция и только потом открывается позиция по торговому сигналу)


ColorDeMarker_X20_HTF ColorDeMarker_X20_HTF

Индикатор ColorDeMarker_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

ATR_Channels_RSI_HTF ATR_Channels_RSI_HTF

Индикатор ATR_Channels_RSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol

Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle, значения которого умножены на усреднённые объёмы

Close Balance Equity Close Balance Equity

Закрытие всех позиций по текущему символу при превышении Баланса или Средств над заданными.