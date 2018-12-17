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MA Force - эксперт для MetaTrader 5
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Советник использует индикатор тренда iMA (Moving Average, MA) и осциллятор iForce (Force Index, FRC).
Стратегия (описание доступно в описании индикатора Force Index)
- Покупать желательно тогда, когда во время тенденции к повышению Force Index станет минусовым (упадет ниже нулевой линии);
- Сигнал к продаже поступает, когда во время тенденции к понижению Force Index становится положительным;
Здесь главная задача - это определить есть ли в данный момент тенденция (тренд). В советнике "MA Force" тенденция определятся следующим образом: если на промежутке Trend: number of bars баров индикатор тренда (Moving Average) идёт в одном направлении - значит тренд есть.
Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг
Можно задавать Стоп лосс (Stop Loss), Тейк профит (Take Profit) и Трейлинг (Trailing Stop) - причём все эти параметры можно выключать (для этого достаточно установить значение выбранного параметра в "0").
Управление размером позиции (размером лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Дополнительные опции
- Reverse - реверс торговых сигналов
- Close opposite - закрытие противоположной позиции (сначала закрывается противоположная позиция и только потом открывается позиция по торговому сигналу)
Индикатор ColorDeMarker_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахATR_Channels_RSI_HTF
Индикатор ATR_Channels_RSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle, значения которого умножены на усреднённые объёмыClose Balance Equity
Закрытие всех позиций по текущему символу при превышении Баланса или Средств над заданными.