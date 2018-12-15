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AnalysisOnBarsJFatlCandle_v2 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle с сеткой из уровней и с двумя уровнями срабатывания, за пределами которых свечи становятся яркими, что свидетельствует об усилении тренда. Параметры сетки из уровней определяются входными переменными
input uint LevelsTotal=20; // количество уровеней в одном направлении input uint StartLevel=200; // стартовый уровень input uint LevelsStep=200; // расстояние между уровнями input color LevelsColor=clrDarkOrange; // цвет уровеней
Уровни срабатывания аналогично задаются во входных переменных
input int UpLevel=+200; // верхний уровень срабатывания input color UpLevelColor=clrMediumSeaGreen; // цвет верхнего уровня срабатывания input int DnLevel=-200; // нижний уровень срабатывания input color DnLevelColor=clrRed; // цвет нижнего уровня срабатывания
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора JFatl.ex5.
Рис.1. Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle_v2
Первоначальная установка Стоп лосс и Тейк профит, трейлинг.AnalysisOnBarsJFatlCandle_HTF
Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Индикатор PEMACandle_Chl с заменой цветных свечек цветными значками с их расположением в середине диапазона свечекFracture trend
Анализ последних трёх свечей (баров)