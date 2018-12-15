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Индикаторы

AnalysisOnBarsJFatlCandle_v2 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian Español
Просмотров:
2059
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle с сеткой из уровней  и с двумя уровнями срабатывания, за пределами которых свечи становятся яркими, что свидетельствует об усилении тренда. Параметры сетки из уровней определяются входными переменными

input uint  LevelsTotal=20;            // количество уровеней в одном направлении
input uint  StartLevel=200;            // стартовый уровень
input uint  LevelsStep=200;            // расстояние между уровнями
input color LevelsColor=clrDarkOrange; // цвет уровеней

Уровни срабатывания аналогично задаются во входных переменных

input int   UpLevel=+200;                   // верхний уровень срабатывания
input color UpLevelColor=clrMediumSeaGreen; // цвет верхнего уровня срабатывания
input int   DnLevel=-200;                   // нижний уровень срабатывания
input color DnLevelColor=clrRed;            // цвет нижнего уровня срабатывания

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора JFatl.ex5.


Рис.1. Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle_v2

Рис.1. Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle_v2



Bummer Bummer

Первоначальная установка Стоп лосс и Тейк профит, трейлинг.

AnalysisOnBarsJFatlCandle_HTF AnalysisOnBarsJFatlCandle_HTF

Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

PEMACandle_Chl_Arr PEMACandle_Chl_Arr

Индикатор PEMACandle_Chl с заменой цветных свечек цветными значками с их расположением в середине диапазона свечек

Fracture trend Fracture trend

Анализ последних трёх свечей (баров)