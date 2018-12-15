Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle с сеткой из уровней и с двумя уровнями срабатывания, за пределами которых свечи становятся яркими, что свидетельствует об усилении тренда. Параметры сетки из уровней определяются входными переменными

input uint LevelsTotal=20; input uint StartLevel=200; input uint LevelsStep=200; input color LevelsColor=clrDarkOrange;

Уровни срабатывания аналогично задаются во входных переменных

input int UpLevel=+200; input color UpLevelColor=clrMediumSeaGreen; input int DnLevel=-200; input color DnLevelColor=clrRed;

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора JFatl.ex5.











Рис.1. Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle_v2









