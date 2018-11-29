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Breakdown catcher - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи - Scriptor
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник работает отложенными Buy stop и Sell stop ордерами.
Buy stop выставляется по цене High бара #1 + "Indent", Sell stop выставляется по цене Low бара #1 - "Indent".
Параметры
- Stop Loss, in pips (1.00045-1.00055=1 pips) - Стоп лосс
- Take Profit, in pips (1.00045-1.00055=1 pips) - Тейк профит
- Trailing Stop (min distance from price to Stop Loss, in pips - Трейлинг
- Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips) - Шаг трейлинга
- Indent, in pips (1.00045-1.00055=1 pips) - Отступ от High и Low бара #1
- Allowable spread, in points (1.00045-1.00055=10 points) - максимально разрешённый спред
- Money management: Lot OR Risk - тип расчёта объёма (постоянный лот или процент риска на сделку)
- The value for "Money management" - объём или проценты
- Print log
- magic number
Тест на EURUSD, M1:
Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorPEMA, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системыExp_ColorPEMA_Digit_Tm_Plus
Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorPEMA_Digit с возможностью удержания позиций точно фиксированное время
Индикатор Murrey_Math_Lv, уровни которого выполнены значками, которые можно менять через входные параметры индикатораAutoSet SL TP
Советник для выставления Stop loss и Take profit.