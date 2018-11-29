Breakdown catcher

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorPEMA, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы

Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorPEMA_Digit с возможностью удержания позиций точно фиксированное время