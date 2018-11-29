CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Breakdown catcher - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English Español
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2176
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник работает отложенными Buy stop и Sell stop ордерами. 

Buy stop выставляется по цене High бара #1 + "Indent", Sell stop выставляется по цене Low бара #1 - "Indent". 

Параметры

  • Stop Loss, in pips (1.00045-1.00055=1 pips) - Стоп лосс
  • Take Profit, in pips (1.00045-1.00055=1 pips) - Тейк профит
  • Trailing Stop (min distance from price to Stop Loss, in pips - Трейлинг
  • Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips) - Шаг трейлинга
  • Indent, in pips (1.00045-1.00055=1 pips) - Отступ от High и Low бара #1
  • Allowable spread, in points (1.00045-1.00055=10 points) - максимально разрешённый спред
  • Money management: Lot OR Risk - тип расчёта объёма (постоянный лот или процент риска на сделку)
  • The value for "Money management" - объём или проценты
  • Print log
  • magic number

Тест на EURUSD, M1:

Breakdown catcher

Exp_ColorPEMA_Digit_Tm_Plus_MMRec_Duplex Exp_ColorPEMA_Digit_Tm_Plus_MMRec_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorPEMA, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы

Exp_ColorPEMA_Digit_Tm_Plus Exp_ColorPEMA_Digit_Tm_Plus

Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorPEMA_Digit с возможностью удержания позиций точно фиксированное время

Murrey_Math_Lv_Arr Murrey_Math_Lv_Arr

Индикатор Murrey_Math_Lv, уровни которого выполнены значками, которые можно менять через входные параметры индикатора

AutoSet SL TP AutoSet SL TP

Советник для выставления Stop loss и Take profit.