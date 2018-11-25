Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора AdaptiveRenko, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы

Отображение последних закрытых значений индикатора Float_Pivot_Digit цветными прямоугольниками с фоновым заполнением