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Float_Pivot_Digit_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Float_Pivot_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Float_Pivot_Digit.ex5.
Рис.1. Индикатор Float_Pivot_Digit_HTF.
Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep без округления, умноженный на усреднённые объёмыThree Typical Candles
Рассчитывает Typical цены для баров #1, #2 и #3
Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора AdaptiveRenko, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системыFloat_Pivot_Digit_Box
Отображение последних закрытых значений индикатора Float_Pivot_Digit цветными прямоугольниками с фоновым заполнением