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Heiken_Ashi_Smoothed_Volatility_Volume - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Eva Ruft
Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep без округления, умноженный на усреднённые объёмы.
//+----------------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+----------------------------------------------+ input Smooth_Method HMA_Method=MODE_T3; // Метод усреднения input uint HLength=12; // Глубина усреднения input int HPhase=100; // Параметр усреднения, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // объём input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_Volatility_Volume
Рассчитывает Typical цены для баров #1, #2 и #3Spreader
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