CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Heiken_Ashi_Smoothed_Volatility_Volume - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
1547
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Eva Ruft

Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep без округления, умноженный  на усреднённые объёмы. 

//+----------------------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА                |
//+----------------------------------------------+
input Smooth_Method     HMA_Method=MODE_T3;        // Метод усреднения
input uint              HLength=12;                // Глубина  усреднения                    
input int               HPhase=100;                // Параметр усреднения,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;  // объём 
input int               Shift=0;                   // сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".


Рис.1. Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_Volatility_Volume

Рис.1. Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_Volatility_Volume

Three Typical Candles Three Typical Candles

Рассчитывает Typical цены для баров #1, #2 и #3

Spreader Spreader

Советник для двух валютных пар

Float_Pivot_Digit_HTF Float_Pivot_Digit_HTF

Индикатор Float_Pivot_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Exp_AdaptiveRenko_MMRec_Duplex Exp_AdaptiveRenko_MMRec_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора AdaptiveRenko, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы