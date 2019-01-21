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Cidomo - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
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- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路 - Faisal Rahman
mq5 代码作者 - barabashkakvn
智能交易系统使用突破买入 (Buy Stop) 和突破卖出 (Sell Stop) 挂单：在 "Number of bars" 区间内，EA 在 "Work TimeFrame" 中搜索最高价和最低价。 然后，它在距离找到的高点和低点等 于 "Indent from High and Low" 的位置上放置挂单。 如果您启用 "Use time control" 选项，则放置挂单时间不会早于（"Start hour" 和 "Start minute"）所指定的时间。
注意：如果您使用 "Start minute"，建议在 M1 图表上运行 EA。
如果没有持仓或挂单，则在时间帧 "Work TimeFrame" 出现新柱线时搜索高点和低点。
当挂单触发时，将删除所有其它未触发挂单。
在 EURUSD，M1 启动 EA。 可优化的参数："Number of bars" （范围在 3 到 15 之间，步幅为 1）和 "Work TimeFrame"（在 M1 到 D1 的范围内）。 发现的首位良好结果：
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23288
XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_HTF
XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer 指标可以在输入参数里更改指标时间帧CandlesAutoFibo
该指标根据指标参数中指定的时间帧，在烛条高点和低点构建斐波纳契级别
ColorMFI_X20_HTF
ColorMFI_X20 指标可以在输入参数里更改指标时间帧ColorRSI_X20_HTF
ColorRSI_X20 指标可以在输入参数里更改指标时间帧