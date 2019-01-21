思路 - Faisal Rahman

mq5 代码作者 - barabashkakvn

智能交易系统使用突破买入 (Buy Stop) 和突破卖出 (Sell Stop) 挂单：在 "Number of bars" 区间内，EA 在 "Work TimeFrame" 中搜索最高价和最低价。 然后，它在距离找到的高点和低点等 于 "Indent from High and Low" 的位置上放置挂单。 如果您启用 "Use time control" 选项，则放置挂单时间不会早于（"Start hour" 和 "Start minute"）所指定的时间。

注意：如果您使用 "Start minute"，建议在 M1 图表上运行 EA。

如果没有持仓或挂单，则在时间帧 "Work TimeFrame" 出现新柱线时搜索高点和低点。

当挂单触发时，将删除所有其它未触发挂单。





在 EURUSD，M1 启动 EA。 可优化的参数："Number of bars" （范围在 3 到 15 之间，步幅为 1）和 "Work TimeFrame"（在 M1 到 D1 的范围内）。 发现的首位良好结果：











