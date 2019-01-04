MA MACD 仓位平均

思路来自于 - Myth63

mq5 代码作者 - barabashkakvn

EA 只有在新柱出现的时候才会对交易信号进行检查或者增加仓位。

这个 EA 交易是基于 iMA (移动平均, MA) 和 iMACD (移动平均聚合/分离指标， MACD) 指标的，如果仓位的亏损超过了 Step lossing 个点，就会开启另一个仓位(在亏损仓位的方向上) 并且会增加手数 (使用Lot coefficient)。

这个 EA 交易只在相同方向上有一个或者多个仓位。这个 EA 含有两个参数: Indent price from MA 和 Ratio of MAIN to SIGNAL (这两个参数都在下面的图片中显示)





买入信号实例: MACD 指标低于 "0.0", 而主线 (MAIN) 超过信号线 (SIGNAL) 并且当前价格高于移动平均。在这种条件下增加了两个过滤器:

Ratio of MAIN to SIGNAL（主线与信号线的比例）

Indent price from MA （距离移动平均的价格）

您可以选择检查的柱 - 在零号 (当前) 柱还是柱 #1. 这是由 Bar Current 参数定义的。





EA 的运行

在新柱上会收集以下的数据: 买入和卖出仓位的数量，亏损最多（根据点数）的买入和卖出仓位。如果发现同时有买入和卖出仓位，这会被认为出错并关闭所有仓位。如果找到了亏损最大的仓位，并且它的亏损超过了 Step lossing 个点，这个仓位的参数 (订单号和手数) 就会被记录。