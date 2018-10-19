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Индикаторы

Channel.mq4 - индикатор для MetaTrader 4

Sergei Akimov
Sergei Akimov

Sergei Akimov

1 код 6 комментариев
Просмотров:
12254
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
M15.set (0.06 KB)
H1.set (0.06 KB)
D1.set (0.06 KB)
Channel.mq4 (16.98 KB) просмотр
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор представляет собой линии поддержки и сопротивления (границы канала), строящиеся на основе адаптивных скользящих средних по ценам High и Low. Изначально задумывался под пару USDJPY, но принципиальных особенностей нет, параметры можно подобрать для любой пары. Для разных таймфреймах входные параметры могут отличаться, поэтому сделано несколько ориентировочных сетов.

В качестве сигналов можно рассмотреть следующие:

  1. На покупку - при "проколе" красной линии, или при "слиянии" с синей (по  тренду).
  2. На продажу - при "проколе" синей линии, или при "слиянии" с красной (по тренду)
  3. Закрытие  - при возврате к средней фиолетовой линии.

Сигналы от данного индикатора требуют уточнения и дополнительной интерпретации. 

График индикатора на TF 15мин

График индикатора на TF 1час

Описание настроек:

  • Lfv - период для быстрой скользящей средней (SMA);
  • LF - период для медленной SMA;
  • CL - глубина значимости быстрой SMA в барах;
  • NF - период для функции сужения канала;
  • Gint - размер ценового скачка в пунктах (10*Point), после которого расчет индикатора начнется заново;
  • Ae - коэффициент функции фильтрации цен, обратно пропорционален чувствительности линий канала;
  • Be - коэффициент функции сужения канала, прямо пропорционален чувствительности линий канала;
  • St - шаг для коррекции канала в пунктах (10*Point).

Binary Time Checker Binary Time Checker

Индикатор для бинарных опционов, показывает вероятность направления свечи в зависимости от времени её открытия

TesterEA TesterEA

Пример советника для Тестера. Написан с нуля за два часа.

Nerve Nerve

Скрипт высчитывает среднюю и взвешенную волатильность инструментов,служит для сравнения волатильности инструментов.Чем выше волатильность-тем опасней инструмент для некоторых видов торговли и наоборот.

Line_Profit Line_Profit

Линия прибыли.