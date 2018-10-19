Индикатор представляет собой линии поддержки и сопротивления (границы канала), строящиеся на основе адаптивных скользящих средних по ценам High и Low. Изначально задумывался под пару USDJPY, но принципиальных особенностей нет, параметры можно подобрать для любой пары. Для разных таймфреймах входные параметры могут отличаться, поэтому сделано несколько ориентировочных сетов.

В качестве сигналов можно рассмотреть следующие:

На покупку - при "проколе" красной линии, или при "слиянии" с синей (по тренду). На продажу - при "проколе" синей линии, или при "слиянии" с красной (по тренду) Закрытие - при возврате к средней фиолетовой линии.

Сигналы от данного индикатора требуют уточнения и дополнительной интерпретации.





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