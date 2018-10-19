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Channel.mq4 - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор представляет собой линии поддержки и сопротивления (границы канала), строящиеся на основе адаптивных скользящих средних по ценам High и Low. Изначально задумывался под пару USDJPY, но принципиальных особенностей нет, параметры можно подобрать для любой пары. Для разных таймфреймах входные параметры могут отличаться, поэтому сделано несколько ориентировочных сетов.
В качестве сигналов можно рассмотреть следующие:
- На покупку - при "проколе" красной линии, или при "слиянии" с синей (по тренду).
- На продажу - при "проколе" синей линии, или при "слиянии" с красной (по тренду)
- Закрытие - при возврате к средней фиолетовой линии.
Сигналы от данного индикатора требуют уточнения и дополнительной интерпретации.
Описание настроек:
- Lfv - период для быстрой скользящей средней (SMA);
- LF - период для медленной SMA;
- CL - глубина значимости быстрой SMA в барах;
- NF - период для функции сужения канала;
- Gint - размер ценового скачка в пунктах (10*Point), после которого расчет индикатора начнется заново;
- Ae - коэффициент функции фильтрации цен, обратно пропорционален чувствительности линий канала;
- Be - коэффициент функции сужения канала, прямо пропорционален чувствительности линий канала;
- St - шаг для коррекции канала в пунктах (10*Point).
Индикатор для бинарных опционов, показывает вероятность направления свечи в зависимости от времени её открытияTesterEA
Пример советника для Тестера. Написан с нуля за два часа.
Скрипт высчитывает среднюю и взвешенную волатильность инструментов,служит для сравнения волатильности инструментов.Чем выше волатильность-тем опасней инструмент для некоторых видов торговли и наоборот.Line_Profit
Линия прибыли.