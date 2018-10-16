Простой индикатор который проверяет вероятность направления свечи в зависимости от времени её открытия. В индикаторе имеется возможность задать временной период в днях, за который он проверяет эту вероятность и строит гистограмму в процентном соотношении - какова вероятность закрытия вверх или вниз, а при необходимости и даже доджи.

Индикатор можно использовать для бинарных опционов, пытаясь находить участки на временном промежутке , где вероятность как ни как больше хотя бы 60%.

Черненькая гистограмма внутри - вероятность доджи.

Зеленая гистограмма - вероятность того что свеча будет вверх.

Красная гистограмма - вероятность того что свеча будет вниз.

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limits , Day limit (0 = no limit) - лимит, сколько дней анализировать. limits = 0 - без лимита, вся история







































