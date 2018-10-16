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Binary Time Checker - индикатор для MetaTrader 4
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Простой индикатор который проверяет вероятность направления свечи в зависимости от времени её открытия. В индикаторе имеется возможность задать временной период в днях, за который он проверяет эту вероятность и строит гистограмму в процентном соотношении - какова вероятность закрытия вверх или вниз, а при необходимости и даже доджи.
Индикатор можно использовать для бинарных опционов, пытаясь находить участки на временном промежутке , где вероятность как ни как больше хотя бы 60%.
- Черненькая гистограмма внутри - вероятность доджи.
- Зеленая гистограмма - вероятность того что свеча будет вверх.
- Красная гистограмма - вероятность того что свеча будет вниз.
Настройки
- limits , Day limit (0 = no limit) - лимит, сколько дней анализировать. limits = 0 - без лимита, вся история
Пример советника для Тестера. Написан с нуля за два часа.VR Donchian Lite
Классический индикатор канала Дончиана (Donchian Channel)
Индикатор ценового каналаNerve
Скрипт высчитывает среднюю и взвешенную волатильность инструментов,служит для сравнения волатильности инструментов.Чем выше волатильность-тем опасней инструмент для некоторых видов торговли и наоборот.