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Индикаторы

Binary Time Checker - индикатор для MetaTrader 4

Yurij Izyumov
Yurij Izyumov

Yurij Izyumov

3.9 (45)
скромный вебмастер
29 продуктов 30 кодов 49 тем 505 комментариев
Просмотров:
10743
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Простой индикатор который проверяет вероятность направления свечи в зависимости от времени её открытия. В индикаторе имеется возможность задать временной период в днях, за который он проверяет эту вероятность и строит гистограмму в процентном соотношении - какова вероятность закрытия вверх или вниз, а при необходимости и даже доджи.

Индикатор можно использовать для бинарных опционов, пытаясь находить участки на временном промежутке , где вероятность как ни как больше хотя бы 60%.

  • Черненькая гистограмма внутри - вероятность доджи.
  • Зеленая гистограмма - вероятность того что свеча будет вверх.
  • Красная гистограмма - вероятность того что свеча будет вниз.

Настройки

  • limits , Day limit (0 = no limit) - лимит, сколько дней анализировать. limits = 0 - без лимита, вся история











TesterEA TesterEA

Пример советника для Тестера. Написан с нуля за два часа.

VR Donchian Lite VR Donchian Lite

Классический индикатор канала Дончиана (Donchian Channel)

Channel.mq4 Channel.mq4

Индикатор ценового канала

Nerve Nerve

Скрипт высчитывает среднюю и взвешенную волатильность инструментов,служит для сравнения волатильности инструментов.Чем выше волатильность-тем опасней инструмент для некоторых видов торговли и наоборот.