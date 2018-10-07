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MA_ATR - иникатор от индикатора - индикатор для MetaTrader 4
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Существуют стратегии, в которых в качестве сигналов для совершения сделок используются составные индикаторы (индикатор от индикатора). Разработанный индикатор в первую очередь предназначен как шаблон для создания индикаторов в которых идёт расчёт одного индикатора по данным другого индикатора. На форуме встречается информация по данному вопросу. Предложенный индикатор написан с использованием функций OnInit() и OnCalculate(), а также выполняется расчёт всего объёма таймсерии (в примере на форуме расчёт ведется только 1000 последних баров).
Входные параметры
- ATR period ----- Период расчёта индикатора ATR (Average True Range).
- MA period ------ Период расчёта индикатора Moving Average по данным индикатора ATR.
- ATR color ------- Цвет индикатора ATR.
- MA color -------- Цвет индикатора MA.
Рис. 1 -
Пример работы индикатора.
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