Существуют стратегии, в которых в качестве сигналов для совершения сделок используются составные индикаторы (индикатор от индикатора). Разработанный индикатор в первую очередь предназначен как шаблон для создания индикаторов в которых идёт расчёт одного индикатора по данным другого индикатора. На форуме встречается информация по данному вопросу. Предложенный индикатор написан с использованием функций OnInit() и OnCalculate(), а также выполняется расчёт всего объёма таймсерии (в примере на форуме расчёт ведется только 1000 последних баров).

Входные параметры

ATR period ----- Период расчёта индикатора ATR (Average True Range).

MA period ------ Период расчёта индикатора Moving Average по данным индикатора ATR .

ATR color ------- Цвет индикатора ATR .

MA color -------- Цвет индикатора MA.

Рис. 1 - Пример работы индикатора.

