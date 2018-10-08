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Индикаторы

VR Donchian Lite - индикатор для MetaTrader 4

Ричард Дончиан
Опубликовал:
Vladimir Pastushak
Vladimir Pastushak

Vladimir Pastushak

4.4 (451)
🤝 Привет мой друг! Рад приветствовать тебя на моей странице!
Меня зовут Владимир, и уже более 20 лет создаю профессиональные торговые инструменты.
Все мои решения основаны исключительно на собственных идеях и разработках.
48 продуктов 66 кодов 230 тем 4861 комментарий
Просмотров:
9012
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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VR Donchian Lite - это классический канал Дончиана (Donchian Channel).

Главное преимущество канала в том что он строиться по классическим правилам определения тренда. 

Правило определения восходящего тренда - новый локальный максимум выше предыдущего и новый локальный минимум выше предыдущего.

Правило определения нисходящего тренда - новый локальный максимум ниже предыдущего и новый локальный минимум ниже предыдущего.

Если к текущей тенденции не возможно применить ни одно из правил определения тренда направление считается не определённым или боковым движением (флет).

Качественные торговые роботы, индикаторы, настройки в профиле [автора]

VR Donchian Lite - это простая классическая версия индикатора VR Donchian опубликованного в маркете для MetaTrader 4 и MetaTrader 5

Преимущества

  • Одно из самых точных средств определения тренда, флета.
  • Правильно запрограммированный алгоритм канала
  • Нет перерисовывания
  • Нет смещения канала по барам как в аналогичных индикаторах
  • Канал очень эффективно показывает уровни для стоп лоссов и тейк профитов

Настройки VR Donchian Lite

  • Period Donchian - Период построения и расчета индикатора
  • Color Upper Line - Цвет верхней линии индикатора
  • Color Lower Line - Цвет нижней линии индикатора
  • Color Average Line - Цвет средней линии индикатора


VR Donchian


MA_ATR - иникатор от индикатора MA_ATR - иникатор от индикатора

Шаблон для создания составных индикаторов (индикаторов от индикаторов).

Мартингейл по индикатору RSI Мартингейл по индикатору RSI

Советник открывает позиции по индикатору RSI после SL увеличивает лот

TesterEA TesterEA

Пример советника для Тестера. Написан с нуля за два часа.

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