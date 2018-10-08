Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
VR Donchian Lite - индикатор для MetaTrader 4
- Опубликовал:
-
Vladimir Pastushak🤝 Привет мой друг! Рад приветствовать тебя на моей странице!
Меня зовут Владимир, и уже более 20 лет создаю профессиональные торговые инструменты.
Все мои решения основаны исключительно на собственных идеях и разработках.
- Просмотров:
- 9012
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
VR Donchian Lite - это классический канал Дончиана (Donchian Channel).
Главное преимущество канала в том что он строиться по классическим правилам определения тренда.
Правило определения восходящего тренда - новый локальный максимум выше предыдущего и новый локальный минимум выше предыдущего.
Правило определения нисходящего тренда - новый локальный максимум ниже предыдущего и новый локальный минимум ниже предыдущего.
Если к текущей тенденции не возможно применить ни одно из правил определения тренда направление считается не определённым или боковым движением (флет).
Качественные торговые роботы, индикаторы, настройки в профиле [автора]
VR Donchian Lite - это простая классическая версия индикатора VR Donchian опубликованного в маркете для MetaTrader 4 и MetaTrader 5
- Запись в блогах прочитать
Преимущества
- Одно из самых точных средств определения тренда, флета.
- Правильно запрограммированный алгоритм канала
- Нет перерисовывания
- Нет смещения канала по барам как в аналогичных индикаторах
- Канал очень эффективно показывает уровни для стоп лоссов и тейк профитов
Настройки VR Donchian Lite
- Period Donchian - Период построения и расчета индикатора
- Color Upper Line - Цвет верхней линии индикатора
- Color Lower Line - Цвет нижней линии индикатора
- Color Average Line - Цвет средней линии индикатора
Шаблон для создания составных индикаторов (индикаторов от индикаторов).Мартингейл по индикатору RSI
Советник открывает позиции по индикатору RSI после SL увеличивает лот
Пример советника для Тестера. Написан с нуля за два часа.Binary Time Checker
Индикатор для бинарных опционов, показывает вероятность направления свечи в зависимости от времени её открытия