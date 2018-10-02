Скрипт мани менеджмент, который считает за вас потенциальную прибыль, возможный убыток, процент риска, на всём счету и по каждому инструменту. Показывает где не выставлены стоп-лоссы и тейк-профиты.

В каждой строчке суммируется количество открытых сделок по конкретному инструменту и высчитывается процент потери от общего депозита. За чертой подведен итоговый расчет баланса, если все сделки сработают по стоп-лоссу; Возможный убыток, как сумма всех стоп-лоссов, выраженный в деньгах депозита; Ну и расчет риска в процентах от всего депозита. Как правило, он не должен превышать 5% для комфортной торговли.







