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Keg of money management - скрипт для MetaTrader 4
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Скрипт мани менеджмент, который считает за вас потенциальную прибыль, возможный убыток, процент риска, на всём счету и по каждому инструменту. Показывает где не выставлены стоп-лоссы и тейк-профиты.
В каждой строчке суммируется количество открытых сделок по конкретному инструменту и высчитывается процент потери от общего депозита. За чертой подведен итоговый расчет баланса, если все сделки сработают по стоп-лоссу; Возможный убыток, как сумма всех стоп-лоссов, выраженный в деньгах депозита; Ну и расчет риска в процентах от всего депозита. Как правило, он не должен превышать 5% для комфортной торговли.
Индикатор ATR UD показывает среднее значения роста и падения от цены открытия за N период. А также реальное значение роста и падения не зависимо от периодаWeekdayOnDropped
Скрипт отображает дни недели на том же уровне графика, на который его бросили мышкой.
Советник открывает позиции по индикатору RSI после SL увеличивает лотMA_ATR - иникатор от индикатора
Шаблон для создания составных индикаторов (индикаторов от индикаторов).