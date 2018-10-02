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Keg of money management - скрипт для MetaTrader 4

Ivan Kornaukhov
Ivan Kornaukhov

Ivan Kornaukhov

1 код 1 тема 5 комментариев
Просмотров:
6386
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Скрипт мани менеджмент, который считает за вас потенциальную прибыль, возможный убыток, процент риска, на всём счету и по каждому инструменту. Показывает где не выставлены стоп-лоссы и тейк-профиты.

В каждой строчке суммируется количество открытых сделок по конкретному инструменту и высчитывается процент потери от общего депозита. За чертой подведен итоговый расчет баланса, если все сделки сработают по стоп-лоссу; Возможный убыток, как сумма всех стоп-лоссов, выраженный в деньгах депозита; Ну и расчет риска в процентах от всего депозита. Как правило, он не должен превышать 5% для комфортной торговли. 



ATR Up and Down ATR Up and Down

Индикатор ATR UD показывает среднее значения роста и падения от цены открытия за N период. А также реальное значение роста и падения не зависимо от периода

WeekdayOnDropped WeekdayOnDropped

Скрипт отображает дни недели на том же уровне графика, на который его бросили мышкой.

Мартингейл по индикатору RSI Мартингейл по индикатору RSI

Советник открывает позиции по индикатору RSI после SL увеличивает лот

MA_ATR - иникатор от индикатора MA_ATR - иникатор от индикатора

Шаблон для создания составных индикаторов (индикаторов от индикаторов).