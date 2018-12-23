HLCrossSigForRSI 被视为趋势指标，因为它旨在“捕捉”趋势。 然而，这是一个非常复杂和信息丰富的指标，能够排除交易中的心理和情绪影响

XBullsBearsEyes_Vol_Direct 指标，输入参数中有时间帧选项