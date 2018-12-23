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Linear_Regression_Slope - MetaTrader 5脚本
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线性回归斜率振荡器显示所选时段的当前线性模型的斜率。
它有一个可配置的参数:
- Period - 计算周期
指标线递增表示上升趋势，而递减表示下降趋势。
除零线交叉信号外，指标还显示一些技术分析模式：双底，三底，双顶，三顶，头肩，倒头和肩。 该指标也能很好地显示背离。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22624
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HLCrossSigForRSI 被视为趋势指标，因为它旨在“捕捉”趋势。 然而，这是一个非常复杂和信息丰富的指标，能够排除交易中的心理和情绪影响XBullsBearsEyes_Vol_Direct_HTF
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