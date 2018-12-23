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Exp_XBullsBearsEyes_Vol_Direct - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
交易系统基于 XBullsBearsEyes_Vol_Direct 指标的信号。 如果直方图方向发生变化（五角星改变其颜色显示），当柱线收盘时会形成交易信号。
若要正常运行生成的 EA，应将已编译的 XBullsBearsEyes_Vol_Direct.ex5 指标文件放于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
默认智能交易系统的输入参数已显示在下面所用的测试中。 测试期间没有使用止损和止盈。
图例 1. 图表上的交易示例
测试结果 2017，EURAUD H4:
图例 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22607
VR---STEALS
此实用工具智能交易系统使用虚拟止损和止盈。 尾随当前品种持仓。Smoothed_Momentum
平滑的动量指标
Exp_XBullsBearsEyes_Vol
交易系统基于 XBullsBearsEyes_Vol 指标信号Hans_Indicator_x22_Cloud_System
该指标绘制超越 Hans_Indicator_x22_Cloud 通道扩展的蜡烛。