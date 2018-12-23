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EA

Exp_XBullsBearsEyes_Vol_Direct - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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Exp_XBullsBearsEyes_Vol_Direct.mq5 (15.79 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (237.01 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
XBullsBearsEyes_Vol_Direct.mq5 (34.46 KB) 预览
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交易系统基于 XBullsBearsEyes_Vol_Direct 指标的信号。 如果直方图方向发生变化（五角星改变其颜色显示），当柱线收盘时会形成交易信号。

若要正常运行生成的 EA，应将已编译的 XBullsBearsEyes_Vol_Direct.ex5 指标文件放于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

默认智能交易系统的输入参数已显示在下面所用的测试中。 测试期间没有使用止损和止盈。


图例 1. 图表上的交易示例

图例 1. 图表上的交易示例

测试结果 2017，EURAUD H4:

 图例 2. 测试结果图表

图例 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22607

VR---STEALS VR---STEALS

此实用工具智能交易系统使用虚拟止损和止盈。 尾随当前品种持仓。

Smoothed_Momentum Smoothed_Momentum

平滑的动量指标

Exp_XBullsBearsEyes_Vol Exp_XBullsBearsEyes_Vol

交易系统基于 XBullsBearsEyes_Vol 指标信号

Hans_Indicator_x22_Cloud_System Hans_Indicator_x22_Cloud_System

该指标绘制超越 Hans_Indicator_x22_Cloud 通道扩展的蜡烛。