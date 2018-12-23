交易系统基于 XBullsBearsEyes_Vol_Direct 指标的信号。 如果直方图方向发生变化（五角星改变其颜色显示），当柱线收盘时会形成交易信号。

若要正常运行生成的 EA，应将已编译的 XBullsBearsEyes_Vol_Direct.ex5 指标文件放于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

默认智能交易系统的输入参数已显示在下面所用的测试中。 测试期间没有使用止损和止盈。









图例 1. 图表上的交易示例

测试结果 2017，EURAUD H4:





图例 2. 测试结果图表