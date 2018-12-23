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指标

PriceAlert_V2 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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指标显示一条水平价格线。 当交易者启动指标时，其参数将被设置。 该线定义了信号触发价位。 突破该价位则激活信号，并伴随电子邮件和推送通知。

在第一次启动期间，设置趋势线的触发级别为灰色，并保持未激活状态。

图例 1. PriceAlert_V2 指标。 未激活价格线

图例 1. PriceAlert_V2 指标。 未激活价格线


当交易者更改图表上的趋势线位置时，它变为激活状态并将其颜色更改为红色。

图例 2. PriceAlert_V2 指标。 激活价格线

图例 2. PriceAlert_V2 指标。 激活价格线


一旦价格到达触发线，指标就会激活警报或音频信号。


图例 3. PriceAlert_V2 指标。 激活报警

图例 3. PriceAlert_V2 指标。 激活报警


指标在每个逐笔报价处提供信号，在此期间趋势线保持突破直到初级信号限制。 限制由指标设置中的 AlertTotal 外部变量（number of signals）指定。 之后，触发线变为灰色并变为无效，直到由交易者将相应颜色变化移动到所需价位。

//+------------------------------------------------+
//| 指标输入                                        |
//+------------------------------------------------+
input string level_name="Price_Level_1";           // 触发价位名称
input string level_comment="trigger level";        // 注释
input color active_level_color=Red;                // 已激活价位颜色
input color inactive_level_color=Gray;             // 已触发价位颜色
input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID;     // 触发价位样式
input ENUM_WIDTH level_width=w_3;                  // 触发价位宽度
input bool AlertON=true;                           // 允许报警
input uint AlertTotal=3;                           // 信号数量
input bool EMailON=false;                          // 允许电子邮件
input bool PushON=false;                           // 允许推送通知
input bool Deletelevel=true;                       // 当改变时间帧时删除价位


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22586

XBullsBearsEyes_Vol_Direct_Alerts XBullsBearsEyes_Vol_Direct_Alerts

XBullsBearsEyes_Vol_Direct 指标收到交易信号时可提供警报，发送电子邮件和推送通知

JMACandleTrend_HTF JMACandleTrend_HTF

JMACandleTrend 指标，输入参数中有时间帧选项

XBullsBearsEyes_Vol_HTF XBullsBearsEyes_Vol_HTF

XBullsBearsEyes_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项

XBullsBearsEyes_Vol_Direct XBullsBearsEyes_Vol_Direct

XBullsBearsEyes_Vol 指标用柱线上的彩色图标来显示直方图的走势方向