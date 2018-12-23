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指标显示一条水平价格线。 当交易者启动指标时，其参数将被设置。 该线定义了信号触发价位。 突破该价位则激活信号，并伴随电子邮件和推送通知。
在第一次启动期间，设置趋势线的触发级别为灰色，并保持未激活状态。
图例 1. PriceAlert_V2 指标。 未激活价格线
当交易者更改图表上的趋势线位置时，它变为激活状态并将其颜色更改为红色。
图例 2. PriceAlert_V2 指标。 激活价格线
一旦价格到达触发线，指标就会激活警报或音频信号。
图例 3. PriceAlert_V2 指标。 激活报警
指标在每个逐笔报价处提供信号，在此期间趋势线保持突破直到初级信号限制。 限制由指标设置中的 AlertTotal 外部变量（number of signals）指定。 之后，触发线变为灰色并变为无效，直到由交易者将相应颜色变化移动到所需价位。
//+------------------------------------------------+ //| 指标输入 | //+------------------------------------------------+ input string level_name="Price_Level_1"; // 触发价位名称 input string level_comment="trigger level"; // 注释 input color active_level_color=Red; // 已激活价位颜色 input color inactive_level_color=Gray; // 已触发价位颜色 input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID; // 触发价位样式 input ENUM_WIDTH level_width=w_3; // 触发价位宽度 input bool AlertON=true; // 允许报警 input uint AlertTotal=3; // 信号数量 input bool EMailON=false; // 允许电子邮件 input bool PushON=false; // 允许推送通知 input bool Deletelevel=true; // 当改变时间帧时删除价位
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22586
XBullsBearsEyes_Vol_Direct_Alerts
XBullsBearsEyes_Vol_Direct 指标收到交易信号时可提供警报，发送电子邮件和推送通知JMACandleTrend_HTF
JMACandleTrend 指标，输入参数中有时间帧选项
XBullsBearsEyes_Vol_HTF
XBullsBearsEyes_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项XBullsBearsEyes_Vol_Direct
XBullsBearsEyes_Vol 指标用柱线上的彩色图标来显示直方图的走势方向