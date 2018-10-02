Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ATR Up and Down - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7905
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Стандартный индикатор ATR показывает среднее значения между ценами High и Low за N период. Модификация ATR UD работает по тому же принципу, но только со средней разницей роста и падения
Входные параметры:
- Period - период индикатора
- Calculate values without period - (Yes или No) значение за одну свечу (без периода)
Индикатор ATR UD показывает среднюю разницу между ценой High и Open за N период (зелёная гистограмма на скриншоте) и среднюю разницу между ценой Open и Low за N период (красная гистограмма на скриншоте)
Также если входной параметр Calculate values without period равен Yes, то синие линии на скриншоте будут отображать разницу только за одну свечу (то есть без периода). Это помогает увидеть разницу между реальным ходом цены и средними значениями индикатора
Скрипт отображает дни недели на том же уровне графика, на который его бросили мышкой.AutoFiboBuilder
Советник для автоматического расчета и построения фибо сетки
Скрипт мани менеджмент, который считает за вас потенциальную прибыль, возможный убыток, процент риска, на всём счету и по каждому инструменту. Показывает где не выставлены стоп-лоссы и тейк-профиты.Мартингейл по индикатору RSI
Советник открывает позиции по индикатору RSI после SL увеличивает лот