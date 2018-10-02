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Индикаторы

ATR Up and Down - индикатор для MetaTrader 4

Alexandr Sokolov
Alexandr Sokolov

Alexandr Sokolov

2 кода 11 тем 48 комментариев
Просмотров:
7905
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
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Стандартный индикатор ATR показывает среднее значения между ценами High и Low за N период. Модификация ATR UD работает по тому же принципу, но только со средней разницей роста и падения


Входные параметры:

  • Period - период индикатора
  • Calculate values without period (Yes или No) значение за одну свечу (без периода)


Индикатор ATR UD показывает среднюю разницу между ценой High и Open за N период (зелёная гистограмма на скриншоте) и среднюю разницу между ценой Open и Low за N период (красная гистограмма на скриншоте)


Также если входной параметр Calculate values without period равен Yes, то синие линии на скриншоте будут отображать разницу только за одну свечу (то есть без периода). Это помогает увидеть разницу между реальным ходом цены и средними значениями индикатора


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Скрипт отображает дни недели на том же уровне графика, на который его бросили мышкой.

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