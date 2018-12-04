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Instantaneous trend line - levels - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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基础:

有几个版本的即时趋势线，各个版本的使用方法可能有所不同，但是有些是依赖于 ITL 的斜率来做信号的，这可能会产生过多的信号。

这个版本:

这个版本使用了自我调节的水平来做信号的过滤，通过那种方法，就可以生成更加清晰的信号，而且减少生成信号的数量。

用法 :

您可以使用颜色的改变来做入场或者出场信号。在使用它做交易决策之前还是建议对水平和周期数等做一些实验。

备注: 由两种显示模式，默认是上面这种，为了简单显示 (有些人更喜欢这种方法) 您也可以在参数中 (没有填充区域 - 线还是会改变颜色的) 选择这种方式。


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22556

Exp_FineTuningMACandle_Duplex Exp_FineTuningMACandle_Duplex

基于 FineTuningMACandle 指标的两个一样的交易系统 (用于买入和卖出仓位) , 可以在一个 EA 交易中使用不同方法配置。

Lego EA Lego EA

这个EA交易组合了来自几个指标的信号。它也可以只使用某个指标。

拉盖尔过滤器 - 无 gamma 拉盖尔过滤器 - 无 gamma

拉盖尔过滤器 - 不使用 gamma 参数

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