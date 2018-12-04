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Instantaneous trend line - levels - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 2201
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
基础:
有几个版本的即时趋势线，各个版本的使用方法可能有所不同，但是有些是依赖于 ITL 的斜率来做信号的，这可能会产生过多的信号。
这个版本:
这个版本使用了自我调节的水平来做信号的过滤，通过那种方法，就可以生成更加清晰的信号，而且减少生成信号的数量。
用法 :
您可以使用颜色的改变来做入场或者出场信号。在使用它做交易决策之前还是建议对水平和周期数等做一些实验。
备注: 由两种显示模式，默认是上面这种，为了简单显示 (有些人更喜欢这种方法) 您也可以在参数中 (没有填充区域 - 线还是会改变颜色的) 选择这种方式。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22556
Exp_FineTuningMACandle_Duplex
基于 FineTuningMACandle 指标的两个一样的交易系统 (用于买入和卖出仓位) , 可以在一个 EA 交易中使用不同方法配置。Lego EA
这个EA交易组合了来自几个指标的信号。它也可以只使用某个指标。
拉盖尔过滤器 - 无 gamma
拉盖尔过滤器 - 不使用 gamma 参数DSL 综合超级动力平滑器
DSL 综合超级动力平滑器