基础:

有几个版本的即时趋势线，各个版本的使用方法可能有所不同，但是有些是依赖于 ITL 的斜率来做信号的，这可能会产生过多的信号。

这个版本:

这个版本使用了自我调节的水平来做信号的过滤，通过那种方法，就可以生成更加清晰的信号，而且减少生成信号的数量。

用法 :

您可以使用颜色的改变来做入场或者出场信号。在使用它做交易决策之前还是建议对水平和周期数等做一些实验。



备注: 由两种显示模式，默认是上面这种，为了简单显示 (有些人更喜欢这种方法) 您也可以在参数中 (没有填充区域 - 线还是会改变颜色的) 选择这种方式。



