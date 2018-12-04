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基础:
拉盖尔过滤器是很久以前由 John Ehlers 在他的文章 "Time Warp - without Space Travel" 中描述的。它没有被很广泛地使用，可能是因为一个 "cryptic" 参数使用了 "gamma" 参数。这个参数是低通过EMA过滤器的参数，您可以看到，这就是为什么它没有被广泛理解它的用途。
这个版本:
这个版本没有使用这个参数，而是使用了大多数交易者使用过的，与“类似平均”指标一起使用的参数： 周期数。这样它就可以像其它平均类型的指标那样容易使用了，而现在您可以只使用两个大家熟知的参数:
- 计算周期数
- 计算周期数不一定是整数，
- 您可以使用分数的计算周期数 (例如，为了做实验可以使用周期数 1.5, 就能看到可以很快生成平滑的结果)
- 价格 (常用的价格集)
用法 :
它的周期数是为了模仿平均，因为这个指标能够生成非常平滑的结果 (即使对于非常短的周期数)，它是一个很有用的指标，您可以使用颜色的改变作为信号。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22555
Instantaneous trend line - levels
Instantaneous trend line （即时趋势线）- 使用了水平来做信号过滤Exp_FineTuningMACandle_Duplex
基于 FineTuningMACandle 指标的两个一样的交易系统 (用于买入和卖出仓位) , 可以在一个 EA 交易中使用不同方法配置。
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