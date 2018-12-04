基础:

拉盖尔过滤器是很久以前由 John Ehlers 在他的文章 "Time Warp - without Space Travel" 中描述的。它没有被很广泛地使用，可能是因为一个 "cryptic" 参数使用了 "gamma" 参数。这个参数是低通过EMA过滤器的参数，您可以看到，这就是为什么它没有被广泛理解它的用途。

这个版本:

这个版本没有使用这个参数，而是使用了大多数交易者使用过的，与“类似平均”指标一起使用的参数： 周期数。这样它就可以像其它平均类型的指标那样容易使用了，而现在您可以只使用两个大家熟知的参数:

计算周期数

计算周期数不一定是整数，



您可以使用分数的计算周期数 (例如，为了做实验可以使用周期数 1.5, 就能看到可以很快生成平滑的结果)



价格 (常用的价格集)

