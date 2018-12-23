两套相同的交易系统（针对多头和空头）基于同一 ColorMaRsi-Trigger 指标信号，可在一个智能交易系统中以不同方式配置

两套相同的交易系统（针对多头和空头）基于同一 ColorMETRO 指标信号，可在一个智能交易系统中以不同方式配置