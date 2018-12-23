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MA_Filter - MetaTrader 5脚本

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MA_Filter.mq5 (14.73 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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带滤波器的均线是一款含有方向滤波器并有方向变化信号指针的移动均线。

指标显示三种状态:

  1. 上行走势
  2. 下行走势
  3. 横盘

有五个输入:

  • MA period - 计算周期
  • MA method - 计算方法
  • Applied price
  • MA anchor shift - 过滤起始点的偏移柱线数
  • MA anchor difference - 相对于当前的起始点阈值
  • 如果 MA 的当前值与 MA anchor shift 柱线上的 MA 值之间的差值超过 MA anchor difference 值，则记录从前一状态转换为上行状态，MA 为绿色，并设置信号指针。
  • 如果 MA 的当前值与 MA anchor shift 柱线上的 MA 值之间的差值小于 MA anchor difference 值，则记录从前一状态转换为下行状态，MA 为红色，并设置信号指针。
  • 如果 MA 的当前值与 MA anchor shift 柱线上的 MA 值之间的差值小于或等于 MA anchor difference 值，则记录从前一状态转换为中性状态，MA 为灰色，并设置信号指针。















由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22493

APTR APTR

平均百分比真实范围指标

APTR_MA APTR_MA

带有 MA 调整的平均百分比真实范围指标

Exp_ColorMaRsi-Trigger_Duplex Exp_ColorMaRsi-Trigger_Duplex

两套相同的交易系统（针对多头和空头）基于同一 ColorMaRsi-Trigger 指标信号，可在一个智能交易系统中以不同方式配置

Exp_ColorMETRO_Duplex Exp_ColorMETRO_Duplex

两套相同的交易系统（针对多头和空头）基于同一 ColorMETRO 指标信号，可在一个智能交易系统中以不同方式配置