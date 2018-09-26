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Exp_XWPR_Histogram_Vol_Direct - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора XWPR_Histogram_Vol_Direct. Сигнал на совершение сделок формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направления гистограммы, отображаемое сменой цвета значков в виде пятиконечных звёзд.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XWPR_Histogram_Vol_Direct.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию.


Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на EURJPY H4:

 Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Exp_XWPR_Histogram_Vol Exp_XWPR_Histogram_Vol

Торговая система на сигналах индикатора XWPR_Histogram_Vol

Exp_Hans_Indicator_Cloud_System_Tm_Plus Exp_Hans_Indicator_Cloud_System_Tm_Plus

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Hans_Indicator_Cloud_System с возможностью удержания позиций точно фиксированное время

Exp_VortexIndicator_Duplex Exp_VortexIndicator_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора VortexIndicator, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте

Exp_ColorMETRO_Duplex Exp_ColorMETRO_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorMETRO, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте