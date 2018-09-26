Торговая система, построенная на сигналах индикатора Hans_Indicator_Cloud_System с возможностью удержания позиций точно фиксированное время

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора VortexIndicator, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorMETRO, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте