Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_XWPR_Histogram_Vol_Direct - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1220
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Торговая система, построенная на сигналах индикатора XWPR_Histogram_Vol_Direct. Сигнал на совершение сделок формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направления гистограммы, отображаемое сменой цвета значков в виде пятиконечных звёзд.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XWPR_Histogram_Vol_Direct.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2017 год на EURJPY H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Торговая система на сигналах индикатора XWPR_Histogram_VolExp_Hans_Indicator_Cloud_System_Tm_Plus
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Hans_Indicator_Cloud_System с возможностью удержания позиций точно фиксированное время
Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора VortexIndicator, которые можно настраивать различным образом в одном экспертеExp_ColorMETRO_Duplex
Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorMETRO, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте